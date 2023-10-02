"صيف اسود على الأبواب": ما هي سبل الوقاية من الحرائق في موسم مشتعل؟

لا زالت نيران الصيف الأسود في أستراليا محفورة في أذهان موظفي الطوارئ الذين حضروا قمة معدة للاستجابة لحرائق الغابات في كانبيرا.





Source: Facebook / Facebook/ACT RFS



التقى أكثر من 250 مندوبًا من مختلف الحكومات والوكالات في قمة لتنسيق الاستجابة الوطنية للحرائق في كانبيرا وتضمنت القمة محاكاة للكوارث. وستبقى قوات الدفاع على أهبة الاستعداد هذا الصيف، لكن الحكومة تريد تقليص استخدام القوات في مناطق الكوارث.





وقالت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد إن درجات الحرارة ستصل إلى 12 درجة مئوية فوق المتوسط في بعض المناطق، وسترتفع درجات الحرارة 8 درجات مئوية فوق المتوسط مثل "فقاعة الحرارة".





الوقاية من الحرائق تبدأ من معرفة المخاطر المرتبطة بمصادر الحرارة والاستجابة وفقاً لذلك. ما هي اذًا سبل الوقاية في موسم ملتهب ينذر بصيف مشتعل؟





الإجابة مع رجل الإطفاء في ولاية نيو ساوث وايلز السيد يحيا عبد العاطي.





كل التفاصيل في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.





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