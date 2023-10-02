"صيف اسود على الأبواب": ما هي سبل الوقاية من الحرائق في موسم مشتعل؟

Australian bushfires

Three-level warning system Source: AAP

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تشهد استراليا حالة تأهب قصوى لمكافحة حرائق الغابات، مع توقع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة هذا الصيف ما دفع السلطات الى وضع خطة استجابة وطنية وفورية لاحتواء الحرائق المحتملة حيث تم الحظر الشامل لإشعال النيران في بعض الأجزاء والمخالفة قد تصل الى السجن لمدة 14عامًا وغرامة مالية تلامس 132 ألف دولار.

لا زالت نيران الصيف الأسود في أستراليا محفورة في أذهان موظفي الطوارئ الذين حضروا قمة معدة للاستجابة لحرائق الغابات في كانبيرا.

Firefighter standing by a military aircraft
Source: Facebook / Facebook/ACT RFS

التقى أكثر من 250 مندوبًا من مختلف الحكومات والوكالات في قمة لتنسيق الاستجابة الوطنية للحرائق في كانبيرا وتضمنت القمة محاكاة للكوارث. وستبقى قوات الدفاع على أهبة الاستعداد هذا الصيف، لكن الحكومة تريد تقليص استخدام القوات في مناطق الكوارث.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد إن درجات الحرارة ستصل إلى 12 درجة مئوية فوق المتوسط في بعض المناطق، وسترتفع درجات الحرارة 8 درجات مئوية فوق المتوسط مثل "فقاعة الحرارة".

الوقاية من الحرائق تبدأ من معرفة المخاطر المرتبطة بمصادر الحرارة والاستجابة وفقاً لذلك. ما هي اذًا سبل الوقاية في موسم ملتهب ينذر بصيف مشتعل؟

الإجابة مع رجل الإطفاء في ولاية نيو ساوث وايلز السيد يحيا عبد العاطي.

كل التفاصيل في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

لمعرفة المزيد زوروا موقع
خدمة الإطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز.


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