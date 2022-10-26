أس بي أس عربي۲٤

منتدى حواري حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في سيدني

أس بي أس عربي۲٤

Arakan alKhumaisi.jpg

Source: Supplied

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

نشر في: 27/10/2022 10:59am, آخر تحديث: 27/10/2022 11:13am
By Saleem Al-Fahad
تقديم: Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS

المنتدى يهدف إلى تعريف ذوؤ الاحتياجات الخاصة وذويهم بحقوقهم ضمن برنامج الدعم ضد الاعاقة

نشر في: 27/10/2022 10:59am, آخر تحديث: 27/10/2022 11:13am
By Saleem Al-Fahad
تقديم: Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS
ينطلق الخميس في سيدني المنتدى حول ذوي الاحتايجات الخاصة وهو مبادرة مجتمعية للناشطين في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ويهدف إلى التعريق بحقوقهم بالاضافة إلى الاستماع إلى تجاربهم.
ويقول السيد اركان الخميسي صاحب المبادرة والمشارك في المنتدى إن المنتدى يركز على تعريف أبناء الجالية العربية بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في البرنامج الوطني لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة المعروف ب NDIS.
ويضيف الخميسي في حديث له مع اس بي أس عربي 24 أن العديد من المحاور سيتم مناقشتها في المنتدلى بمشاركة ناشطين في هذا المجال وايضاً أطباء وموظفي دعم مجتمعي.
Advertisement
يذكر أن المنتدى الحواري سينطلق في المركز المجتمعي للصابئة المندائيين في ليفربول بسيدني عند الساعة السادسة من يوم الخميس 27 تشرين اول اكتوبر.
Session.jpg
Source: Supplied
وعن المحاور التي سيتم التطرق اليها في المنتدى، يقول الخميسي الصحة المهنية وبناء القدرة للاضخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وعلاقتهم بمزودي الخدمة بالاضافة إلى التعريف بالادوار المختلفة للعاملين في مجال تقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة مثل منسق الدعم وموظف الدعم.
كما سيناقش المنتدى مدى مساهمة الصحة الجسدية في رفع مستوى الصحة العقلية بالاضافة إلى التطرق إلى تجارب العمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويقول السيد أركان الخميسي وهو مزود خدمة NDIS وناشط في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة إن المنتدى الحوار سيفتح الباب أمام أستفسارات وأسئلة الاشخاص حول خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.
المزيد في التدوين الصوتي أعلاه.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
 و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
لاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
 أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل 

 يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار 
SBS عربي News 
في أي وقت على SBS On Demand.
شارك

Latest podcast episodes

ALI ALBATTAAT.jpg

علي البطّات يحصد جائزة القيادة الشبابية لعام 2022 بعد 15 عاماً من العمل التطوعي

Tunisia v Egypt: Semi-Final - FIFA Arab Cup Qatar 2021

الفراعنة وسحر كرة القدم: حكاية هوس مصرية من عام 1882

Department of Immigration and Border Protection offices

"ما أراه هو ارقامًا، واريد عملًا" : هل قدمت ميزانية حكومة العمال معالجة جذرية لواقع الهجرة في استراليا؟

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار الولايات المتحدة الأمريكية في أسبوع 27/10/2022