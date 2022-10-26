منتدى حواري حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في سيدني

ينطلق الخميس في سيدني المنتدى حول ذوي الاحتايجات الخاصة وهو مبادرة مجتمعية للناشطين في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ويهدف إلى التعريق بحقوقهم بالاضافة إلى الاستماع إلى تجاربهم.



ويقول السيد اركان الخميسي صاحب المبادرة والمشارك في المنتدى إن المنتدى يركز على تعريف أبناء الجالية العربية بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في البرنامج الوطني لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة المعروف ب NDIS.



ويضيف الخميسي في حديث له مع اس بي أس عربي 24 أن العديد من المحاور سيتم مناقشتها في المنتدلى بمشاركة ناشطين في هذا المجال وايضاً أطباء وموظفي دعم مجتمعي.



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يذكر أن المنتدى الحواري سينطلق في المركز المجتمعي للصابئة المندائيين في ليفربول بسيدني عند الساعة السادسة من يوم الخميس 27 تشرين اول اكتوبر.



Source: Supplied وعن المحاور التي سيتم التطرق اليها في المنتدى، يقول الخميسي الصحة المهنية وبناء القدرة للاضخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وعلاقتهم بمزودي الخدمة بالاضافة إلى التعريف بالادوار المختلفة للعاملين في مجال تقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة مثل منسق الدعم وموظف الدعم.



كما سيناقش المنتدى مدى مساهمة الصحة الجسدية في رفع مستوى الصحة العقلية بالاضافة إلى التطرق إلى تجارب العمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.



ويقول السيد أركان الخميسي وهو مزود خدمة NDIS وناشط في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة إن المنتدى الحوار سيفتح الباب أمام أستفسارات وأسئلة الاشخاص حول خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.



المزيد في التدوين الصوتي أعلاه.





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