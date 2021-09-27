"العقل السليم" جلسات توعية لكبار السن وذويهم للتعريف بأهمية الأكل الصحي وممارسة الرياضة

النقاط الرئيسية تتضمن الخدمات التي توفرها مؤسسة Advance Diversity Services توفير معلومات عن كيفية ايجار سكن وعمل للمهاجرين واللاجئين

كرت موظفة الارتباط متعدد الثقافات لرعاية المسنين السيدة هناء وهبي سرور أن الجلسة المعلوماتية ستكون باللغة العربية يوم الثلاثاء 25 تشرين الأول أكتوبر الجاري

سبب هذه الجلسة هو وجود نقص في المعلومات للمسنين من عمر 65 سنة فما فوق عن كيفية المحافظة على صحتهم العامة

تتضمن الخدمات التي توفرها مؤسسة Advance Diversity Services توفير معلومات عن كيفية ايجار سكن وعمل للمهاجرين واللاجئين، فضلا عن توفير برامج مختلفة للعائلات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومقدمي الرعاية لهم.



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وذكرت موظفة الارتباط متعدد الثقافات لرعاية المسنين السيدة هناء وهبي سرور أن الجلسة المعلوماتية ستكون باللغة العربية يوم الثلاثاء 25 تشرين الأول أكتوبر الجاري وهدفها كيفية الحفاظ على الصحة النفسية والجسدية وخصوصاً مع تقدم العمر.





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وأضافت لإذاعة أس بي اس عربي24 "قررنا عقد هذه الجلسة بسبب وجود نقص في المعلومات للمسنين من عمر 65 سنة فما فوق عن كيفية المحافظة على صحتهم العامة وهذه الجلسة هي وجها لوجه وليس عن طريق الانترنيت."





تقدم مؤسسة Advance Diversity Services (ADS) خدمات الاستقرار للواصلين حديثا إلى أستراليا لمختلف الجاليات. تتضمن هذه الخدمات توفير معلومات لايجاد مسامن للمهاجرين واللاجئين، فضلا عن توفير برامج مختلفة للعائلات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومقدمي الرعاية لهم.



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مؤسسة Advance Diversity Services هي مؤسسة اجتماعية تقدم الخدمات والدعم للاشخاص من للمجتمعات المتنوعة ثقافيا ولغويا منذ عام 1981. كانت تسمى سابقا St. George Migrant Resource centre.





وتابعت السيدة سرور أن "الحضور وجها لوجه يُسهل من الموضوع ومناقشته وان الجلسات مخصصة لكبار السن وذويهم. ستكون هناك أخصتئية تغذية تتحدث عن أهمية ممارسة الرياضة والأكل الصحي."





وتقدم المؤسسة مجموعة واسعة من الخدمات للمجتمعات والاسر التي تسكن في مناطق سانت جورج وساذرلاند شاير مع التركيز على المهاجرين واللاجئين والشباب والعائلات وكبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة ومقدمي الرعاية لهم.





وقالت موظفة الارتباط متعدد الثقافات لرعاية المسنين السيدة هناء وهبي سرور إن هذه الخدمات تشمل مساعدة وتسهيل عملية امور المهاجرين الوافدين الجدد بتقديم المعلومات بحسب احتياجتهم على معلومات لايجاد مسكن ومساعدتهم وتدريبهم لايجاد وظيفة او الالتحاق بالمعهد للتعلم اللغة الانكليزية والمساعدة في تسجيل اولادهم في المدارس المحلية للتكملة دراستهم.





"كذلك نساعدهم في ملء الطلبات وفي الوقت الحاضر نساعدهم على كيفية استعمال الكمبيوتر واعطائهم معلومات عن المعهد الذي يقدم هذه الدورات. وكذلك يوجد مركز لرعاية كبار السن ونقوم بعدة نشاطات لهم منها الرحلة الاسبوعية الى منتزه مع احضار الطعام لهم وكل اسبوع يقضوا نهار جميل في المنتزه ونسمع اراءهم كل اسبوع عن الرحلة لتقييم الخدمات."





وأضافت سرور هنالك حزمة لرعاية المسنين الذين لا يستطعون الذهاب الى المنتزة نرسل لهم مقدمة رعاية تقوم على خدماتهم كتنظيف البيت ومرافقتهم الى مواعيد الاطباء وان شابه ذلك لكي يكونوا في حالة نفسية جيدة.





"تقديم خدمات مماثلة للاشخاص ذوي للاعاقات نقدم برامج للشباب والشابات منها الرحلات ايام العطل المدرسية مساعدة في homework واقامة الندوات عن مواضيع تهم الشبيبة كتوعيتهم عن مضار المخدرات والتدخين".





الاشخاص المؤهلون للحصول على هذه الخدمات هم من الوافدين الجدد واللاجئين المتواجدين في استراليا. وتكون الخدمات مقدمة لهم منذ وصولهم وحتى مدة خمس سنوات.





"مع الظروف الحالية بالنسبة لكورونا اصبح العمل مختلفاً ولم نعد قادرون على ان نتقدم الخدمات وجه لوجه كما كنا في السابق. اصبح العمل في مساعدة المهاجرين واللاجئين فيها نوع من الصعوبة والتحدي بينما تقديم الخدمات وجه اوجه محببة لنا جميعا لانها تقوي العلاقة مع الموظف او الموظفة والمتلقي للخدمات."





المزيد في التدوين الصوتي اعلاه مع موظفة الارتباط متعدد الثقافات لرعاية المسنين السيدة هناء وهبي سرور





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