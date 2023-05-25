شاب لبناني يعيد إحياء صناعة البلاط الملون ويسعى إلى نشر هذا التراث في أستراليا

Key Points صناعة البلاط الملون بدأت في العالم سنة 1850 وكانت رائجة جداً في لبنان ولكن ظروف الحرب أوقفتها.

سنة 2017 أسس فياض مشغلاً لصناعة البلاط في منطقة معاصر الشوف وأصبح بإمكانه إنتاج الأشكال التي يريدها وتنسيق الألوان من خلال قوالب نحاسية مختلفة.

ومن لبنان بدأ فياض ينشر هذه الصناعة في كافة أنحاء العالم مثل السعودية وقطر والامارات والكويت والبحرين وقبرص وأرمينيا وفرنسا وكندا

يزور غسان فياض أستراليا حيث يسعى إلى نشر هذا الفن في المنازل الأسترالية.





وفي لقاء مع أس بي أس عربي24، قال إن صناعة البلاط الملون بدأت في العالم سنة 1850 وكانت رائجة جداً في لبنان ولكن ظروف الحرب أوقفتها.



Source: Supplied وانطلقت فكرة إعادة صناعة البلاط الملون عندما قرر والد فياض ترميم المنزل الجبلي في الشوف، فحاولوا العثور على هذا البلاط للمحافظة على التراث: "كل ما وجدناه هو بلاط أزيل من منازل قديمة".





إضافةً إلى ذلك كان فياض يعمل على مشروع "The Vintage Gallery" خلال دراسته الجامعية وطلبت منه المرشدة القيام بأبحاث عن هذا البلاط الملون.



Source: Supplied قال فياض: "هنا تذكرت البلاط في منزل جدي في الشوف وقدّرته أكثر فأكثر ورحت أفكر جدياً بإحياء هذا التراث".





في عام 2017 أسس فياض مشغلاً لصناعة البلاط في منطقة معاصر الشوف وأصبح بإمكانه إنتاج الأشكال التي يريدها وتنسيق الألوان من خلال قوالب نحاسية مختلفة.





وشرح لنا فياض مراحل تصنيع البلاط التي تبدأ من النحاس إلى القوالب النحاسية وعملية الصب بالترابة السوداء والبيضاء وصولاً إلى مزج الألوان.





ويضيف فياض: "يستغرق تصنيع كل بلاطة ما بين 5 إلى 15 دقيقة، وكل عامل يمكنه أن ينتج حوالي 75 بلاطة يومياً".



Source: Supplied وأشار فياض إلى أن الاقبال على هذه الصناعة في لبنان كبير جداً فاللبنانيون يستذكرون أجدادهم عندما يضعون هذا النوع من البلاط في منازلهم.





ولكن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في لبنان حالياً أثرت على عملهم وإنتاجيتهم لا سيما عملية الحصول على المواد الأولية والمازوت لتشغيل المعمل.



من لبنان بدأ فياض ينشر هذه الصناعة في كافة أنحاء العالم، مثل السعودية وقطر والامارات والكويت والبحرين وقبرص وأرمينيا وفرنسا وكندا.





وأوضح أنه يركز جداً في عمله على الحفاظ على البيئة وإعادة التدوير حيث يتعاون مع شركة "Beirut Beer" لاستخدام الزجاج في عملية التصنيع.



Source: Supplied واليوم يسعى فياض إلى تصدير البلاط الملون إلى أستراليا، ويرى أنه يوجد العديد من الأشخاص الذين قد يهتمون بهذه الصناعة.





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