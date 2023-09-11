أم تفقد أسرتها بالكامل في زلزال المغرب (الفيديو بالداخل)

وتستمر تداعيات زلزال المغرب حيث تتداول وسائل الإعلام المزيد من قصص الضحايا والخسائر التي تكبدتها العديد من المناطق في البلاد.





في تصريح مصور للقناة الأولى المغربية الرسمية تداوله مستخدمو وسائل التواصل الإجتماعي ظهرت أم مغربية تحكي كيف فقدت جميع أفراد أسرتها إثر الزلزال المدمر.





هذا وقد لقت الأسرة المكونة من زوجها وأولادها الأربعة حتفها مساء أمس الجمعة.





تحدثت بترا طوق الهندي و فارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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