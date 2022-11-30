تقرير جديد يكشف: "انهيار" القدرة على تحمل كلفة الايجار في كل المدن والعواصم الاسترالية

النقاط الرئيسية وفقًا لمؤشرالقدرة على تحمل تكاليف الإيجار (RAI) تظل هوبارت المدينة الاسوأ في البلاد من حيث القدرة على تحمل كلفة الايجار

بريزبان وصلت إلى نقطة تاريخية منخفضة من حيث عدم القدرة على تحمل الايجار فقد أظهرت انخفاضًا بنسبة 11 في المائة خلال العام الماضي

يمكن وصف الشخص بأنه يعاني من "ضغط الايجار" إذا دفع 30 في المائة أو أكثر من دخله على الإيجار

كشف تقرير جديد إلى أن القدرة على تحمل تكاليف الإيجارات قد انهارت في جميع عواصم الولايات الأسترالية.





ووفقًا لمؤشر Rental Affordability Indexالقدرة على تحمل تكاليف الإيجار (RAI) الذي تم إصداره مؤخرًا ، تظل هوبارت المدينة الاسوأ في البلاد من حيث القدرة على تحمل كلفة الايجار





وأشار التقرير إلى أن بريزبان وصلت إلى نقطة تاريخية منخفضة من حيث عدم القدرة على تحمل الايجار فقد أظهرت انخفاضًا بنسبة 11 في المائة خلال العام الماضي ، وهو أعلى انخفاض في أي عاصمة حول استراليا.





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ويضيف عربيد ان كوينزلاند قد سجلت معدل نمو سكاني بنسبة 1.8 في المائة في 12 شهرًا حتى مارس ، وهو ضعف المعدل الوطني والأعلى في جميع الولايات والأقاليم.وهذا ما قد يفسر جزئيا صعوبة الحصول على مسكن ايجار مناسب.





ويوضح عربيد انه يمكن وصف الشخص بأنه يعاني من "ضغط الايجار" إذا دفع 30 في المائة أو أكثر من دخله على الإيجار.





وقال عربيد إن هذا يعني أن هذه الأسر ليس لديها أموال كافية لسداد الاحتياجات الأساسية الأخرى مثل الغذاء والدواء والنقل والتدفئة. واشار عربيد الى ان الكوارث الطبيعية من فيضانات قد زادت من حدة الازمة في البلدات المتضررة





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