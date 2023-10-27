برنامج للمجلس العربي لزيادة الوعي بلقاحات كورونا وسط مخاوف من ارتفاع حاد في حالات كورونا حول استراليا

قالت السيدة هالة دوليمي مديرة المشاريع الصحية بالمجلس العربي إن رفع قيود كورونا حول استراليا اعطت الانطباع لدى الكثيرين ان الفيروس لم يعد يشكل خطرا . واوضحت السيدة دوليمي ان برنامج Vaxaware سيقدم المعلومات الصحية المستجدة حول الفيروس وتوضيح اهمية الحصول على الجرعات المعززة المضادة لحماية صحة الفرد والمجتمع.



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