برنامج للمجلس العربي لزيادة الوعي بلقاحات كورونا وسط مخاوف من ارتفاع حاد في حالات كورونا حول استراليا

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Source: AFP

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عبّر مسؤولون صحيون عن مخاوفهم من أن يتسبب متغير فرعي جديد من فيروس كورونا في ارتفاع حاد في حالات دخول المستشفيات حول استراليا، وناشدت السلطات المرضى الضعفاء وكبار السن الحصول على جرعات معززة لدرء التهديد. وفي مسعى لاقناع مزيد من الاستراليين بضرورة الحصول على لقاحات كورونا او الللجرعات المعززة، اطلق المجلس العربي Arab Councilبرنامجا توعويا بعنوان Vaxaware موجه للجالية العربية في سيدني.

قالت السيدة هالة دوليمي مديرة المشاريع الصحية بالمجلس العربي إن رفع قيود كورونا حول استراليا اعطت الانطباع لدى الكثيرين ان الفيروس لم يعد يشكل خطرا . واوضحت السيدة دوليمي ان برنامج Vaxaware سيقدم المعلومات الصحية المستجدة حول الفيروس وتوضيح اهمية الحصول على الجرعات المعززة المضادة لحماية صحة الفرد والمجتمع.

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