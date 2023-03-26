قراءة في فوز العمال بانتخابات نيو ساوث ويلز: الآمال والتحديات

بعد ان بقي في المعارضة لاثني عشر عاما، حقق حزب العمال بزعامة كريس مينز فوزا كبيرا في انتخابات نيو ساوث ويلز حيث تمكن من الفوز باكثر من 47 مقعدا المطلوبة لتشكيل حكومة الولاية.



وتعهد زعيم العمال في نيو ساوث ويلز كريس مينز ببداية جديدة.



وفي قراءة له لهذا الفوز، قال القيادي في حزب العمال في نيو ساوث ويلز خضر صالح في حديث له مع أس بي أس عربي24 "إن هذا الفوز يمثل رغبة سكان نيو ساوث ويلز في التغيير."



تمكن من الفوز باكثر من 47 مقعدا المطلوبة لتشكيل حكومة الولاية. الائتلاف بقيادة دومينيك بيروتيه لم يستطع حتى الان سوى الاحتفاظ بسبعة وعشرين مقعدا. دومينيك بيروتيه قال بانه يتحمل كامل المسوولية عن هذه الخسارة معلنا تنحيه عن زعامة الحزب. مينز الذي تعهد ببداية جديدة لولاية نيو ساوث ويلز بدأ بالحديث فعلا عن اول الاجراءات.



وعند سؤاله عن الاجراءات الجديدة، قال خضر صالح إن هذه الاجراءات تشمل:



- إن الأولوية الأولى لحكومة العمال ستكون رفع الحد الأقصى لأجور الخدمة العامة ومعالجة القضايا المتعلقة بالتوظيف في خدمات الطوارئ.



-الأمر لا يتعلق فقط بإلغاء الحد الأقصى للأجور ، فالحاجة تدعو للتأكد من الاستثمار في المهارات وظروف العمل في الخدمات الأساسية في نيو ساوث ويلز.



- إن ذلك يعني تحويل 10000 مدرس مؤقت إلى عقود دائمة ، والتأكد من وجود ممرضة واحدة لكل ثلاثة مرضى ، ورفع مهارات المسعفين الإقليميين.



وعن التحديات التي ستواجها حكومة العمال، قال خضر صالح إن معظم التحديات تتركز حول غلاء المعيشة وظروف العمال في الولاية.



وأكد القيادي في حزب العمال في نيو ساوث يولز خضر صالح إن البرنانج الجديد لحكومة العمال سيتضمن العديد من التفاصيل والحكم سيكون صندوق الاقتراع على الاساس العمل والمحاسبة.





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