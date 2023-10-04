تقرير يكشف المدن الاسترالية التي شهدت الارتفاع الاكبر في اسعار المنازل

يبلغ متوسط سعر المنزل الآن 1,110,660 دولارًا في سيدني، و776,716 دولارًا في ملبورن، و691,591 دولارًا في أديلايد.





وعلى الطرف الآخر من المعادلة ، انخفض سوق هوبارت بنسبة 0.6 في المائة. ولا تزال الأسواق الإقليمية متراجعة في الاسعار عن العواصم، حيث سجلت كل منطقة من مناطق الاقاليم ظروف نمو أضعف مقارنة بنظيرتها في العواصم خلال ربع سبتمبر.





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