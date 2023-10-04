تقرير يكشف المدن الاسترالية التي شهدت الارتفاع الاكبر في اسعار المنازل

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أظهرت بيانات الإسكان من مؤسسة CoreLogic أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة على المستوى الوطني في أيلول سبتمبر.ويقول الوكيل العقاري تشاد عربيد ان الزيادة الاعلى كانت في أديلايد بنسبة 4.3 في المائة، تليها بريسبان بنسبة 3.9 في المائة وبيرث بنسبة 3.6 في المائة. ونما سوق العقارات في سيدني بنسبة 1 في المائة في سبتمبر/أيلول، في حين بلغ النمو في ملبورن 0.4 في المائة فقط.

يبلغ متوسط سعر المنزل الآن 1,110,660 دولارًا في سيدني، و776,716 دولارًا في ملبورن، و691,591 دولارًا في أديلايد.

وعلى الطرف الآخر من المعادلة ، انخفض سوق هوبارت بنسبة 0.6 في المائة. ولا تزال الأسواق الإقليمية متراجعة في الاسعار عن العواصم، حيث سجلت كل منطقة من مناطق الاقاليم ظروف نمو أضعف مقارنة بنظيرتها في العواصم خلال ربع سبتمبر.

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