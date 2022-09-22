"الجنسية الأسترالية أعطتنا امتيازات كثيرة": لاجئة سورية تحصل على الجنسية الأسترالية دون امتحان

النقاط الرئيسية أدخل امتحان الجنسية في أستراليا عام 2007

يشمل الامتحان معلومات عن تاريخ أستراليا وقيمها

المعلومات متوافرة بلغات عديدة لكن الامتحان بالانجليزية

اختبار الجنسية الأسترالية هو اختبار للمتقدمين للحصول على الجنسية الأسترالية والذين يستوفون أيضًا المتطلبات الأساسية للجنسية المطلوب إجراؤها. لكي يتمكن الشخص من إجراء الاختبار، يجب أن يكون مقيمًا دائمًا في أستراليا وأن يكون قد تقدم بطلب للحصول على الجنسية الأسترالية.





تم إدخال هذا الامتحان في عام 2007 لتقييم معرفة المتقدمين الكافية بأستراليا، ومسؤوليات وامتيازات المواطنة والمعرفة الأساسية باللغة الإنجليزية. وتم تعديل شكل الاختبار في عام 2009.





وتوفر الحكومة الأسترالية معلومات خاصة للتحضير لهذا الامتحان بلغات متعددة لكن الامتحان يجرى باللغة الانجليزية ويعفى منه من تجاوزوا الستين من العمر.



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تحتفل أستراليا بيوم الجنسية الأسترالية في 17 ايلول سبتمبر

ويوم السبت الماضي صادف يوم الاحتفال بيوم الجنسية الاسترالية. وفي هذا اليوم تشجع الحكومة الاسترالية جميع الاستراليين سواء كانوا أستراليين بالولادة، أو بالاختيار، الى الاعتزاز بهذه الجنسية والاحتفال بالقيم الديمقراطية والتفكر بالقواسم المشتركة التي توحدهم كأستراليين.





وتقول الحكومة إن هذا اليوم هو فرصة للتفكر بمعنى وأهمية المواطنة الاسترالية، وبالمسؤوليات والامتيازات التي يحملها الانسان كمواطن أسترالي.



كانت لحظة حصولي على الجنسية الأسترالية ثالث لحظة من الغبطة والفرح في حياتي

وتقول السيدة انطوانيت معراوي التي حصلت على الجنسية الاسترالية مؤخرا في حديث مع SBS Arabic24 إن الحصول على الجنسية الأسترالية سمح لها بالتمتع بامتيازات عديدة منها حق الاقتراع.





"الحصول على الجنسية أعطانا حق الانتخاب، بالإضافة إلى التمتع بالخدمات الأخرى كباقي المواطنين الاستراليين".





وتقول السيدة معراوي إنها لم يكن مفروض عليها الخضوع لامتحان الجنسية كونها تجاوزت سن الستين لكنها درست المعلومات المطلوبة من قبيل "المعرفة والثقافة".





وتضيف بأن المعلومات أفادتها جدا لناحية الالمام بكيفية عمل النظام السياسي في أستراليا ومهام البرلمان والمستويات المختلفة من الحكومات منها الفدرالية والمحلية.





وتصف السيدة معراوي شعورها لحظة تسلمها الجنسية الأسترالية وتقول إنها من بين ثلاث لحظات "فرح وغبطة" شعرت بها في حياتها.





"اللحظة الأولى كانت عندما تزوج ابني الكبير، كانت لحظة جميلة، واللحظة الثانية كانت عندما تخرج ابني الثاني من الجامعة بشهادة الماجستير، وكانت امنيتي أن أراه يرتدي قبعة وعباءة التخرج منذ زمن".



شعرت بالفخر والأمان والاستقرار

وأشارت السيدة معراوي إلى اعتزازها وفخرها وشعورها بالأمان والراحة كونها أصبحت مواطنة أسترالية.





"أشعر بالفخر وبالانتماء إلى أستراليا، المكان يصبح وطنا عندما يؤمن لك الأمان والاستقرار وكل ما تحتاج إليه من خدمات. نشكر الحكومة الأسترالية التي تفكر فينا دائما وتؤمن لنا كل ما نحتاج إليه".





وتقول أنطوانيت معراوي إنها تابعت دراسة اللغة الانجليزية منذ وصولها والتحقت بالدورات التي تؤمنها الحكومة للمهاجرين الجدد، وبأنها لا تزال تتابع الدراسة في اي مكان يوفر هذه الدروس.



استمعوا إلى اللقاء مع السيدة أنطوانيت معراوي في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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