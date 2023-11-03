أصدقاء الفنانة الفلسطينية إيناس السقا يذكرون مآثرها وإنجازاتها بعدما قتلت في القصف الإسرائيلي على غزة

نشرت وزارة الثقافة الفلسطينية بيانا أعلنت فيه مقتل الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وابنتيها لين وسارة، إثر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. وذكرت الأنباء أن ابنها توفي أيضا متأثرا بجراحه، كما وتم نقل ابنتيها الأخريين إلى العناية الفائقة.





نفذت الراحلة إيناس السقا الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية، وقدمت عدة أعمال فنية منها "فى شىء عم بيصير" و"الدب"، كما قدمت أعمالا خاصة بالأطفال.





ويقول الاعلامي عاطف عيسى الذي عمل مع إيناس منذ عشرين عاما إنهما شاركا بإنتاج فيلم بعنوان "لحظات بعد القصف".





ويتحدث في حديث مع أس بي أس عربي24 عن إنجازاتها المهنية وعن خصالها كأم وصديقة.



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