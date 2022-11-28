تقتل امرأة كل 10 أيام في استراليا: "العنف الأسري بات أزمة وطنية وكثيرات لا يبلغن ويلزمن الصمت"

النقاط الرئيسية: يخصص اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني ويتزامن مع حملة حقوقية دولية تمتد 16طيلة يومًا حتى اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول ديسمبر

تبلغ امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء عن تعرضها للعنف المنزلي في أستراليا

تكشف دراسة جديدة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، عن أنّ عام 2021 شهد مقتل أكثر من خمس نساء أو فتيات كلّ ساعة على أيدي شخص من أسرهنّ وتعرض أكثر من امرأة واحدة من كل 10 نساء وفتيات للعنف الجنسي أو الجسدي من قبل الشريك الحميم

في 25 تشرين الثاني (نوفمبر)، ترفع شارة اللاعنف تحديدًا ضد المرأة التي مازلت تعاني حتى اليوم والواقع مؤلم ومخزي ويتطلب تحركًا فوريًا وملحًا.





لمكافحة العنف الأسري الذي يشكل أزمة وطنية في استراليا، جعلت الحكومة الفدرالية العمالية هذا الملف على قائمة اهتماماتها وتعهدت بجعل سلامة المرأة "اولوية عليا" هذا و43 امرأة خسرت حياتها عام 2021 على يد شريك حالي او سابق، وبذلك تقتل امرأة كل 10 أيام في استراليا جراء العنف الأسري.





في قرار مؤقت تاريخي يؤثر على أكثر من 2.6 مليون شخص يعملون بموجب قوانين العمل الحديثة، ومن المرجح أن يشكل سابقة لجميع الأستراليين العاملين، قررت لجنة العمل العادل أن العمال يجب أن يكونوا قادرين على الحصول على الإجازة على أساس سنوي بمعدل أجرهم الأساسي. علقت المديرة التنفيذية لمركز صحة المرأة في منطقة بانكستاون في سدني والناشطة في مجال حقوق المرأة السيدة مريم مراد، على إقرار عشرة أيام مدفوعة الأجر للعنف المنزلي إجازة لجميع العمال في انتصار تاريخي لجميع العمال قائلة:





"انطلقت الحملة منذ 12 سنة مع النقابات وفي تشرين الأول أصبح جزءًا من معيار التوظيف وحق مكتسب لجميع العمال"،





أثبتت الدراسات أن الأسبوعين الأولين بعد ترك المرأة المعنّفة المنزل، تكون أكثر عرضة لتعرضها للقتل لذا هذه الاجازة المدفوعة الأجر قد تنقذ حياة المرأة





تقرأ مراد واقع أستراليا المؤلم اليوم من حيث الأعداد والضحايا قائلة:





"العنف الأسري متفش ولا نشهد أي تقدم، والأرقام تشير الى ان امرأة من بين ثلاث تبلغ عن تعرضها للعنف الأسري، ولكن هناك نساء كثيرات يلزمن الصمت ولا يبلغن!"





وتابعت قائلة:





القانون يجرم اي اعتداء يحدث في الطريق، فكيف نقبله داخل جدران المنزل؟





مراد كانت وما زالت من بين المبادرات لمناهضة العنف المنزلي، وتعاونت مع وزيرة سلامة المرأة ومناهضة العنف المنزلي والجنسي في حكومة بيروتيه، منذ ديسمبر 2021، الوزيرة ناتالي بيتا وارد، مشيرة الى أن العنف الأسري كلف الدولة الأسترالية 13.6 مليار دولار وفي سنة 2021 برامج التربية لمناهضة العنف كلفت الحكومة الفدرالية 5.9 مليار دولار.













وفي هذا الإطار توقفت مراد عند أهمية تعريف وتحديد اشكال العنف قائلة:





"المرأة التي تزورنا أحيانًا لا تعرف أنها تتعرض للعنف وتسلط الضوء على مشاكل أخرى، وغالبًا لا يكشف عن الأمر خجلًا".





على الصعيد العالمي، قُتِلت نحو 81 ألفاً و100 امرأة وفتاة عن عمد في عام 2021. ولم يشهد العدد الإجمالي لجرائم قتل الإناث أيّ تغيير كبير خلال العقد الماضي، وهو ما يؤكّد الحاجة المُلحّة إلى اتّخاذ إجراءات أقوى لمنع الآفة والتصدّي لها، ما استدعى موقفًا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والذي قال في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة: "إن العنف ضد النساء والفتيات هو أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في العالم". "دعونا نتخذ موقفًا ونرفع أصواتنا لدعم حقوق المرأة. دعونا نعلن بفخر: نحن جميعًا نسويات. دعونا نضع العنف ضد النساء والفتيات في كتب التاريخ."







كيف يمكننا تعزيز وبناء ثقافة لا تتسامح مع أي شكل من أشكال التمييز الجندري او الإساءة ضد المرأة بدءًا من العائلة وصولًا الى المجتمع؟





استمعوا إلى المقابلة مع مريم مراد في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.





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