الفنان المصري هاني رمزي يزور أستراليا للمشاركة في حفل خيري لمساعدة المحتاجين في مصر

Key Points مؤسسة راعي مصر تقدم الخدمات الطبية عن طريق العيادات المتنقلة

يزور أستراليا حاليا الفنان والممثل المصري المعروف هاني رمزي إلى جانب المستشار أمير رمزي

قال الفنان الزائر هاني رمزي أحاول ان تكون أفلامي مؤثرة لكن في النهاية السيناريو هو الذي يحركنا

مؤسسة راعي مصر للتنمية هي مؤسسة غير ربحية تخدم المعدمين والفقراء في كافة أنحاء صعيد مصر. وبحسب القائمين على هذه المؤسسة فانها تقدم الخدمات الطبية عن طريق العيادات المتنقلة التي تصل إلى أفقر القرى وأشدها احتياجا من خلال توفير العلاج المجاني على يد أطباء اخصائيين وفقا لخطة معتمدة من وزارة الصحة.



اقرأ المزيد حفلان خيريان في استراليا لمساعدة فقراء مصر

ويزور أستراليا حاليا الفنان والممثل المصري المعروف هاني رمزي إلى جانب المستشار أمير رمزي رئيس مؤسسة راعي مصر والفنان كريم عبد العزيز والفنانة الهام شاهين لإقامة حفلين خيريين في استراليا لمساعدة فقراء مصر.



وللفنان والممثل هاني رمزي العديد من الأفلام والأعمال الفنية التي توصل رسالة إلى الجمهور وساعدت أيضا على تغيير جذري في القوانين المصرية، على سبيل المثال فيلم عايز حقي وأبو العربي ومحامي خلع، بالاضافة إلى الأفلام الأخرى التي تحاكي الوضع الاجتماعي والاقتصادي في مصر بأسلوب كوميدي هادف.



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وقال الفنان هاني رمزي، لبرنامج أستراليا اليوم، "أنا موجود في أستراليا لعمل حفل خيري لمساعدة المحتاجين في مصر. نحن مجموعة فنانين منهم الفنان كريم عبد العزيز والفنانة الهام شاهين والمستشار أميررمزي".





وأضاف "أستراليا من أجمل بلاد العالم واعتبرها قطعة من الجنة. الناس يتميزون بالمحبة والتعامل الجيد مع الأخرين لانهم يتمتعون بالطبيعة والخضرة فهذا ينعكس على جمالهم الداخلي والخارجي".



أحاول ان تكون أفلامي مؤثرة لكن في النهاية السيناريو هو الذي يحركنا وان الافلام الكوميدية الهادفة تكون قليلة مقارنة بالأفلام الأخرى

وتابع الفنان هاني رمزي "أنا بحب الفن الذي يقدم رسالة سواء كان الفيلم كوميدي أو أفلام أكشن. هنالك عدد من الأفلام غيرت من الدستور أو أعطت إنذارا معينا لقضايا مهمة. وهذه الافلام تعتبر أهم من الأفلام من أجل الضحك. الأفلام الهادفة تعيش أكثر ويذكرها التأريخ. لهذا فأنا مع كل أنواع الأفلام لان كل فيلم يقدم هدفا مهما".





"أحاول ان تكون أفلامي مؤثرة لكن في النهاية السيناريو هو الذي يحركنا وان الافلام الكوميدية الهادفة تكون قليلة مقارنة بالأفلام الأخرى."





وخلص الممثل المصري هاني رمزي إلى القول "لدي عدد كبير من الأفلام التي أثرت على الجمهور وتركت فيهم بصمة كبيرة منها فيلم ظاظا لان بعد هذا الفيلم تم العمل بالانتخابات لرئاسة الجمهورية. وأيضا فيلم عايز حقي غير من الدستور والقوانين. وأيضا تكلمنا عن قضية الخلع بشكل كوميدي بسيط والذي اثر بشكل كبير على الجمهور عن طريق فيلم محامي خلع."





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