بعد انتشاره في فرنسا: بَقّ الفِراش يعيش على دم البشر وبعض الحيوانات فكيف نتقيه؟

بق الفراش هي حشرات تتغذى على دماء الحيوانات والبشر.





وقالت طبيبة الصحة العامة في ولاية فيكتوريا الدكتورة ميسون جليانا: "تمتص حشرات بق الفراش الدم من البشر".





وعن حجمها توضح الدكتورة ميسون أنها صغيرة الحجم ويبلغ الواحدة منها من 5 إلى 7 مليمترات.





في ظل ظروف مواتية، يمكن أن تتطور الحشرات بشكل كامل في أقل من شهر، وتنتج 3 أجيال أو أكثر سنويا.





يمكن أن تعيش حشرات بق الفراش من نحو 10 أشهر إلى سنة.



توضح الدكتورة ميسون أن بق الفراش ليس خطيرًا. ولا يوجد دليل على إمكانية نقله المرض إلى الناس. لكن لدغاته يمكن أن تكون مثيرة للحكة وغير مريحة.





وتبقى الأهمية الطبية الأساسية هي الالتهاب المرتبط بلدغاته، بسبب الحساسية تجاه المكونات الموجودة في لعابه.





لكن إذا خدشت لدغة بق الفراش بما يكفي لجرح الجلد، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالعدوى.





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وبالنسبة لبعض الناس الذين لديهم حساسية من لدغات، فإن هذه اللدغات يمكن أن تؤدي إلى ظهور بثور أو حكة شديدة.





قد تكون العلامة الأولى لبق الفراش عبارة عن لدغات صغيرة تسبب الحكة على جلدك، وغالبا ما تكون على ذراعيك أو كتفيك.





ويميل بق الفراش إلى ترك مجموعات من اللدغات.





وتنصح الدكتورة ميسون ضرورة غسل كل المتعلقات بمياه حارة جدًا بعد كل عودة من السفر مع ضرورة غسل الشراشف والأغطية وتعريضها لحرارة عالية جدًا لقتلها.





وللوقاية منها هناك بعض المواد المبيدات يمكن الاستعانة بها عبر الصيدليات في أستراليا.





ولمزيد من المعلومات عن البروتوكولات المتبعة في أستراليا يرجى زيارة الموقع التالي:





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