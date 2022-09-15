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بعد انقطاع طويل: فرقة الأندلس العربية تعود للغناء أمام جمهورها في حفلها "غنيلي"

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Ghada Daher Almawi

غادة ظاهر غلماوي رئيسة فرقة الأندلس Credit: Faiq Issa

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نشر في: 15/09/2022 5:02pm
By Ruba Mansour
المصدر: SBS

تتعطش فرقة الأندلس العربية للغناء أمام جمهورها وهو الأمر الذي حرمت منه لأكثر من عامين بسبب الإغلاق التي تسببت به جائحة كورونا.

نشر في: 15/09/2022 5:02pm
By Ruba Mansour
المصدر: SBS
بعد انقطاع لأكثر من عامين من الغناء المباشر أمام الجمهور، تتحضر فرقة الأندلس العربية لإحياء حفلها الأول بعد الإغلاق. وفي حديث مع السيدة غادة ضاهر علماوي رئيسة فرقة الأندلس العربية التي قالت أن أبرز ما يميز هذا الحفل هو العودة للغناء المباشر أمام الجمهور بعد الإحباط الشديد التي تسببب به الإغلاق لعدم قدرتهم على الغناء كفرقة واحدة.
الجديد في هذا الحفل هو موقفنا كفرقة والحماسة التي تملؤنا والتي لا توصف لأننا سنغني أمام أناس حقيقيين يجلسون أمامنا.
فرقة الأندلس العربية
Credit: فرقة الأندلس العربية
كما أضافت السيدة غادة أنها اختارت عنوان "غنيلي" لحفلها القادم كرسالة مطلقة للتشجيع على الغناء من جديد.
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وفي وصفها لفرقة الأندلس فقد قالت أنها أعضاءها من الذكور والإناث ومتنوعون من جميع الفئات العمرية بدءاً من الأطفال وصولاً إلى كبار السن الذين وصفتهم بذوي الحكمة.
فرقتنا تمثل المجتمع ككل بشبابه وبالناس أصحاب الحكمة أي كبار السن.
Andalus Arabic Choir
فرقة الأندلس العربية
وأكدت السيدة غادة أن أعضاء فرقة الأندلس هم عائلة واحدة وأن مشاركتهم بهذه الفرقة هي مساحة ليرفهوا عن أنفسهم ويتحدثوا ويتشاركوا أفضل اللحظات.

لمعرفة المزيد حول الحفل وكيفية الحجز يمكنكم الإستماع إلى التسجيل الصوتي المرفق أعلى الصفحة.

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