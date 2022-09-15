بعد انقطاع طويل: فرقة الأندلس العربية تعود للغناء أمام جمهورها في حفلها "غنيلي"

بعد انقطاع لأكثر من عامين من الغناء المباشر أمام الجمهور، تتحضر فرقة الأندلس العربية لإحياء حفلها الأول بعد الإغلاق. وفي حديث مع السيدة غادة ضاهر علماوي رئيسة فرقة الأندلس العربية التي قالت أن أبرز ما يميز هذا الحفل هو العودة للغناء المباشر أمام الجمهور بعد الإحباط الشديد التي تسببب به الإغلاق لعدم قدرتهم على الغناء كفرقة واحدة.
الجديد في هذا الحفل هو موقفنا كفرقة والحماسة التي تملؤنا والتي لا توصف لأننا سنغني أمام أناس حقيقيين يجلسون أمامنا.
كما أضافت السيدة غادة أنها اختارت عنوان "غنيلي" لحفلها القادم كرسالة مطلقة للتشجيع على الغناء من جديد.
Credit: فرقة الأندلس العربية
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وفي وصفها لفرقة الأندلس فقد قالت أنها أعضاءها من الذكور والإناث ومتنوعون من جميع الفئات العمرية بدءاً من الأطفال وصولاً إلى كبار السن الذين وصفتهم بذوي الحكمة.
فرقتنا تمثل المجتمع ككل بشبابه وبالناس أصحاب الحكمة أي كبار السن.
وأكدت السيدة غادة أن أعضاء فرقة الأندلس هم عائلة واحدة وأن مشاركتهم بهذه الفرقة هي مساحة ليرفهوا عن أنفسهم ويتحدثوا ويتشاركوا أفضل اللحظات.
فرقة الأندلس العربية
لمعرفة المزيد حول الحفل وكيفية الحجز يمكنكم الإستماع إلى التسجيل الصوتي المرفق أعلى الصفحة.