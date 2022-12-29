"قلق متزايد": هل تتحرك أستراليا لفرض قيود على المسافرين الصينيين على غرار دول أخرى؟

النقاط الرئيسية أعلنت بكين عن انتهاء فترات الحجر الإلزامية عند الوصول إلى البلد في الثامن من كانون الثاني/يناير.

أثارت السياسة الصينية المعروفة بـ "صفر كوفيد" التي تعزل البلد منذ حوالى ثلاث سنوات في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر احتجاجات لم يشهد لها مثيل منذ عقود

وأعلن مسؤولون في الولايات المتحدة أن السلطات الأميركية تنظر في احتمال فرض قيود على المسافرين الوافدين من الصين، بعدما فرضت الهند واليابان فحوصات "بي سي آر" إلزامية على القادمين من الصين.

هذا القرار الجديد يعني زوال آخر أركان السياسة الصينية المعروفة بـ "صفر كوفيد" التي تعزل البلد منذ حوالى ثلاث سنوات وهي أثارت في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر احتجاجات لم يشهد لها مثيل منذ عقود. وأفضى هذا الإعلان إلى التهافت على شراء تذاكر رحلات دولية، فشهدت أسعار هذه البطاقات ارتفاعا شديدا.





غير أن الخارج تلقّى هذا النبأ بطريقة مختلفة تماما، علما أن الصين تواجه إحدى أكبر موجات الإصابات في العالم يزيد من شدّتها تطوّر متحوّرات جديدة.





وأعلن مسؤولون في الولايات المتحدة أن السلطات الأميركية تنظر في احتمال فرض قيود على المسافرين الوافدين من الصين، بعدما فرضت الهند واليابان فحوصات "بي سي آر" إلزامية على القادمين من الصين.





وقال مسؤولون أميركيون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم إن "المجتمع الدولي يشعر بقلق متزايد إزاء الطفرات الحالية لكوفيد-19 في الصين وغياب بيانات شفافة في هذا الخصوص، لا سيما منها بيانات التسلسلات الجينومية الفيروسية".



Australia's ambassador to China summoned amid diplomatic row: report Source: AAP واعتبارا من الجمعة، ستعيد اليابان فرض فحوصات "بي سي آر" إلزامية على المسافرين الوافدين من برّ الصين الرئيسي.





وأعلنت سلطات جزيرة تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها بدورها عن نيّتها إجراء فحوصات للمسافرين الآتين من الصين.





هذا الانقلاب المفاجئ في السياسة الصحية الصينية وضع حدّا لحوالى ثلاث سنوات من الفحوصات المكثّفة وتدابير الإغلاق والحجر المطوّلة التي ضعضعت سلاسل الإمدادات في البلد وزعزعت الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر الاقتصادات في العالم.



A China Eastern Airlines passenger plane prepares to take off at Beijing Daxing International Airport Source: Getty



وبدوره، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أنه اعتبارًا من 30 ديسمبر، ستشدد اليابان قيودها على الزوار القادمين من الصين: "وسط تقارير عن الانتشار السريع للعدوى في الصين، تتباني المعلومات الواردة من السلطات المركزية والمنظمات بشكل كبير. جمع المعلومات أمرًا صعب للغاية وهناك مخاوف متزايدة في اليابان ولذا قررنا تقديم إجراء طارئ مؤقت للزوار من الصين."





وأثار تخفيف قيود الحركة والسفر ردود فعل متباينة في الصين. أحد سكان بكين يقول: "حدث تخفيف القيود فجأة ولم نكن مستعدين على الإطلاق. أصيب جميع أفراد الأسرة ، بما في ذلك كبار السن والأطفال ، وهو أمر لا يزال مقلقًا للغاية."





أما المهندس المعماري لو هاومينغ – من سكان بكين أيضاً – فيرى أن التعافي الاقتصادي لبلاده لن يتم إلا مع إعادة فتح الصين: "يجب أن نفتح على العالم الخارجي. على الرغم من أننا قمنا بعمل جيد في مكافحة الأوبئة هذا العام فقد تضرر الاقتصاد بشكل كبير."





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