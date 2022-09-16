النجم علي الديك: أعتذر لجمهوري وهذا سبب تغيبي عن حفلات أستراليا 2022

تتزايد الأقوال والأحاديث عن الفنانين والفنانات. أخبار يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وتبقى الحقيقة الوحيدة التي يمكن تصديقها تلك الحقيقة التي يصرح بها الفنانون في مقابلات صريحة دون تزيين أو تزييف أو ما يعرف في بلغة مواقع التواصل الاجتماعي "دون فلترة".







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فخلال تقصي برنامج بيت المزيكا وراء الخبر اليقين بشأن غياب علي الديك عن حفلات كان من المرتقب إحياءها في أستراليا خلال شهر سبتمبر الجاري، تحدثنا إلى الفنان علي الديك الذي رد بنفسه عن تساءلات محبيه بأستراليا.





ففي بداية الحديث عرف علي الديك عن نفسه بأنه فنان سوري من قرية الزيتونة من محافظة اللاذقية.





تعلمت الموسيقى وأنا في الثامنة من عمري تعلمت العزف على العود والناي واحترفت الغناء في التسعينات







زار علي أستراليا منذ 2003 واستمر في زيارته وإحياء حفلاته بها لسنوات عدة ليغيب عنها عام 2022 لأسباب تخص فرقته الموسيقية وقال في ذلك:





كان من المفترض أن أحيي حفلات في أستراليا غير أن بعض أعضاء فرقتي لم يحصلوا إلى حد الآن على التأشيرة مما دفعني إلى تأجيل هذه الحفلات ذلك أنني أفضل الغناء على عزف أعضاء فرقتي الذين يحفظون النوتات الموسيقية لأغاني خاصة بي









على الديك أجاد اللون الساحلي ليصبح واحدا من أهم مؤسسيه من خلال أغان له أداها من بعده عدة فنانين من المشاهير ومن غير المشاهير.



لا أعارض أن يؤدي البعض أغان خاصة بي ولا أعارض أن يقلدني البعض الآخر لكنني أدعوهم إلى الحرص على المحافظة على كلمات تليق باللون الساحلي





وأضاف علي أنه لطالما أخبر وسائل الإعلام بأن اللون الساحلي سيصبح لونا معتمدا وقد حدث ذلك فعلا.





سٌئلت عام 2002 عن اللون الساحلي فأجبت أنني سأذهب به بعيدا





وخلال حديثه، عبر علي عن شعوره بالفخر لنقل صورة جميلة عن اللون الساحلي الذي يعتبره لون يدل على الكرامة والعزة.





أما عن الأغاني المشتركة فأدى علي الكثير من الدويتوهات مع فنانات عديدات ومنهن ليال عبود في أغنيتين "المجانين" و "حبك بلوة" إضافة إلى تعاونه مع دومينك حورارني في " كرمالك بعمل ناطور" وجاي عباللي" ومع لورا خليل في " ليك".





أسعدت بالتعاون مع كثير من الفنانات ولقيت كل الأغاني المشتركة نجاحا باهرا





وتصدرت أغاني علي الأخيرة ومنها "حبك بلوة" و"يا صغيرة كبرتي" مراكز متقدمة على مواقع التواصل الاجتماعي.







وأخبر علي برنامج بيت المزيكا بشكل حصري بأنه يفكر في إصدار أغنية للأطفال







أفكر في إصدار أغنية للأطفال لما شاهدته من فيديوهات للأطفال وهم يغنون ويرقصون على أغنية ياصغيرة كبرتي