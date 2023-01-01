فقط في أستراليا: رجل يحمل قرشا بين ذراعيه لإنقاذه

أظهر مقطع فيديو تم تداوله مؤخرا راكب أمواج أسترالي وهو يسارع إلى إنقاذ قرش بدا وهو يترنح على شاطئ "إيسترن فيو" في ولاية فكتوريا.





في البداية حاول بول ميلز وعمره يفوق الخمسين أن يدفع القرش صوب الماء عبر استخدام منصة ركوب الأمواج ولكنه أخفق. بعدها حمل الرجل القرش بين ذراعيه ورماه في مياه المحيط.





تحدث فارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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