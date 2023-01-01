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فقط في أستراليا: رجل يحمل قرشا بين ذراعيه لإنقاذه

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نشر في: 2/01/2023 10:22am
By Fares Hassan
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 2/01/2023 10:22am
By Fares Hassan
المصدر: SBS
أظهر مقطع فيديو تم تداوله مؤخرا راكب أمواج أسترالي وهو يسارع إلى إنقاذ
قرش
بدا وهو يترنح على شاطئ "إيسترن فيو" في ولاية فكتوريا.

في البداية حاول بول ميلز وعمره يفوق الخمسين أن يدفع القرش صوب الماء عبر استخدام منصة ركوب الأمواج ولكنه أخفق. بعدها حمل الرجل القرش بين ذراعيه ورماه في مياه المحيط.

تحدث فارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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