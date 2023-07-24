تعرفوا على الموقع الأسترالي الشهير الذي اختير كأجمل مكان في العالم لمشاهدة الغروب

اختير معلم أسترالي يشتهر بألوانه الخلابة كأفضل مكان في العالم لمشاهدة غروب الشمس.
وقد تفوقت صخرة أولورو على مواقع مذهلة أخرى مثل بالي وجراند كانيون في الولايات المتحدة وسانتوريني في اليونان في دراسة أجرتها شركة السفر Bounce.
تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.
Credit: Ray Massey/Getty Images
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