تعرفوا على الموقع الأسترالي الشهير الذي اختير كأجمل مكان في العالم لمشاهدة الغروب

Traveler at sunset in the mountains.

Source: Moment RF / Olga Pankova/Getty Images

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

اختير معلم أسترالي يشتهر بألوانه الخلابة كأفضل مكان في العالم لمشاهدة غروب الشمس.

وقد تفوقت صخرة أولورو على مواقع مذهلة أخرى مثل بالي وجراند كانيون في الولايات المتحدة وسانتوريني في اليونان في دراسة أجرتها شركة السفر Bounce.
Uluru Ayers Rock
Credit: Ray Massey/Getty Images
تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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