تعرفوا على الموقع الأسترالي الشهير الذي اختير كأجمل مكان في العالم لمشاهدة الغروب

اختير معلم أسترالي يشتهر بألوانه الخلابة كأفضل مكان في العالم لمشاهدة غروب الشمس.





وقد تفوقت صخرة أولورو على مواقع مذهلة أخرى مثل بالي وجراند كانيون في الولايات المتحدة وسانتوريني في اليونان في دراسة أجرتها شركة السفر Bounce.



Credit: Ray Massey/Getty Images تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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