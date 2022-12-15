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شابة استرالية لبنانية تصبح اول خريجة تحصل على الماجستير في الطب الطبيعي من جامعة استرالية

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ريما صعب

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نشر في: 15/12/2022 6:13pm
By Hana Yassin
تقديم: Hana Yassin, Iman Riman
المصدر: SBS

"يعتقد الكثيرون ان الطب الطبيعي لا يقوم على الادلة العلمية لأنه متواجد من ازمنة قديمة" لكن ريما تؤكد ان الابحاث الحديثة اثبتت فعاليتة وقدرته على منح الانسان القدرة على استعادة التحكم بصحته"

نشر في: 15/12/2022 6:13pm
By Hana Yassin
تقديم: Hana Yassin, Iman Riman
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية
  • اصبحت ريما اول خريجة تحصل على الماجستير في الطب الطبيعي المتقدم من جامعة استرالية هي Southern Cross University
  • يضم الطب الطبيعي افرعا عديدة من البدائل الطبيعية ويبحث في كل العوامل التي تؤثر على صحة الانسان كالحمية الغذائية والرياضة.
  • ان اكثر المعلومات المغلوطة انتشارا عن الطب الطبيعي انه قائم على ممارسات قديمة لا علاقة لها بالحداثة
انطلقت ريما صعب في رحلتها مع الطب الطبيعي عندما كانت في السابعة عشر من عمرها عندما بدأ شغفها بما تقدمه الطبيعة من خيارات وبدائل تقي من الامراض وتحسّن من جودة الحياة .

واصبحت ريما اول خريجة تحصل على الماجستير في الطب الطبيعي المتقدم من جامعة استرالية هي جامعة Southern Cross University في بلدة ليزمور بولاية نيو ساوث ويلز.

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وتصف ريما حصولها على الماجستير بأنه "حدث مثير وتجربة رائعة" واعتبرت ان هذه الخطوة ستساعدها في امتلاك المهارات التي ستمكنها من البقاء على اطلاع بكل مستجدات الطب وحدمة المريض بشكل كامل.

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وتشرح ريما صعب مفهوم الطب الطبيعي فتقول انه يضم افرعا عديدة من البدائل الطبيعية ويبحث في كل العوامل التي تؤثر على صحة الانسان كالحمية الغذائية والرياضة.

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وتضيف ريما ان اكثر المعلومات المغلوطة انتشارا عن الطب الطبيعي انه قائم على ممارسات قديمة لا علاقة لها بالحداثة. واضافت صعب "يعتقد الكثيرون ان الطب الطبيعي لا يقوم على الادلة العلمية لأنه متواجد من ازمنة قديمة" لكنها اوضحت ان الابحاث الحديثة اثبتت فعاليتة وقدرته على منح الانسان القدرة على استعادة التحكم بصحته"

استمعوا الى اللقاء الكامل مع ريما صعب في الرابط الصوتي اعلاه

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