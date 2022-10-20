طبيب مصري يتحول إلى بطل خارق لمساعدة الأطفال. فما هي القصة؟

ابتكر الطبيب المصري هشام عبد القادر شخصية "سوبر إتش" التي يستخدمها في تقديم محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدة الأطفال على عيش حياة صحية أفضل.





باستخدام مقاطع مصورة مضحكة ومرحة من على موقع "تيك توك" يصورها مع الأطفال قبل الخضوع للعمليات يأمل عبد القادر في رفع معنويات الأطفال وذويهم.





تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





Advertisement

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.











