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طبيب مصري يتحول إلى بطل خارق لمساعدة الأطفال. فما هي القصة؟

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نشر في: 21/10/2022 10:33am
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 21/10/2022 10:33am
المصدر: SBS
ابتكر الطبيب المصري هشام عبد القادر شخصية "سوبر إتش" التي يستخدمها في تقديم محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدة الأطفال على عيش حياة صحية أفضل.

باستخدام مقاطع مصورة مضحكة ومرحة من على موقع "تيك توك" يصورها مع الأطفال قبل الخضوع للعمليات يأمل عبد القادر في رفع معنويات الأطفال وذويهم.

تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

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