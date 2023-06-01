معرض يقترح حلولاً ومسارات للطلاب الثانويين غير المتفوقين لدخول سوق العمل في أستراليا

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مديرة برنامج YEPP السيدة رهف الرفاعي مع بعض الطالبات المشاركات في المعرض. Source: Supplied

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أقامت مؤسسة خدمات الاستقرار SSI معرضاً تحت عنوان YEPP Youth Career Expo يهدف إلى فتح مسارات وفرص جديدة في مجالي الدراسة والعمل لطلاب الصفوف الثانوية الأخيرة بعيداً عن ضرورة تحقيق معدلات عالية في الشهادة الرسمية.

النقاط الرئيسية:
  • يسعى البرنامج إلى تعريف الطلاب لا سيما الغير قادرين على النجاح بمعدلات عالية في المدرسة على فرص ومسارات مختلفة يمكن أن ينجحوا فيها على الصعيد المهني في المستقبل.
  • تواجد الكثير من أصحاب المصالح والأعمال في المعرض الذين يقدمون فرص عمل للطلاب من دون الحاجة إلى خبرة عمل سابقة.
  • عبر الطلاب الذين حضروا المعرض أنه فرصة رائعة لإرشادهم إلى الطريق الصحيح حول مستقبلهم المهني.
التقى مايكروفون أس بي أس عربي 24 السيدة رهف الرفاعي مديرة برنامج YEPP أو Youth Employment Pathways Passport خلال المعرض التي قالت أن الطلاب المشاركين في البرنامج حضروا المعرض للقاء أصحاب المصالح والأعمال لتقديم المعلومات حول الخطوات التالية التي يمكن أن يقوموا بها بعد المدرسة وللتعرف على مجالات جديدة يمكن أن يخوضونها.

كما أشارت الرفاعي إلى أنهم يسعون إلى تنوير الطلاب لا سيما الغير قادرين على النجاح بمعدلات عالية في المدرسة على فرص ومسارات مختلفة يمكن أن ينجحوا فيها على الصعيد المهني في المستقبل.
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Source: Supplied
وكان من اللافت أيضاً أن معظم أصحاب الأعمال كانوا يقدمون فرصاً لا يحتاج الطلاب لأن يمتلكوا الخبرة السابقة للتقديم عليها، وهذا ما تسعى مؤسسة خدمات الاستقرار إلى تحقيقه بأن تعطي الفرصة الأولى لهؤلاء الطلاب لينطلقوا نحو مستقبل أفضل.

وبهذا نوهت الرفاعي إلى أنهم يختصرون المسافات والوقت على هؤلاء الطلاب عبر تعريفهم على أصحاب المصالح هؤلاء، ومن بينهم كانت شركة ACCOR التي تمتلك سلسلة فنادق شهيرة في أستراليا.
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Source: Supplied
قالت السيدة فريال عنتر التي تعمل في مجال الموارد البشرية في شركة ACCOR أنهم يؤمنون فرص عمل للطلاب الراغبين في البدء بالعمل ضمن سلسلة الفنادق الخاصة بهم دون الحاجة إلى خبرة سابقة، كما يمكن أن يتدرجوا إذا أثبتوا المهارة ليصلوا إلى موقع مدراء.

وهذا ما ينطبق أيضاً على شركة MSS Security التي تقدم منحاً مجانية للأشخاص المهتمين بأن يصبحوا حراس أمن للحصول على CERT II في هذا المجال، مع الكثير من فرص التقدم للوصول إلى وظيفة مدير موقع.
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Source: Supplied
كما التقى مايكروفون أس بس أس عربي 24 عدداً من الطلاب الذين حضروا المعرض، ومن بينهم الطالبة ميرنا كيندلان التي وصلت أستراليا منذ ثمانية أشهر وما زالت تشعر بالضياع حيال مستقبلها، لكنها أكدت أن هذا المعرض مكنها من تحديد مسارها واختيار المجال الذي تريد أن تكمل به مستقبلها التي تمكنت من رؤيته بطرق مختلفة عما قبل.
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أما الطالبة مريم بدر التي وضعت بعض الخطط قبل وصولها إلى أستراليا من سوريا منذ قرابة العام، إلا أنها اصطدمت بالكثير من العقبات ومن أهمها اللغة الإنجليزية التي لا تتقنها جيداً. فكان من الضروري أن تقوم أولاً بتعلم اللغة لكي تتمكم من الانخراط في المجتمع وسوق العمل لاحقاً.
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Source: Supplied
في حين أن الطالبة كاترين التي مر على تواجدها في أستراليا عام ونصف فقط، فقد أشارت إلى أن هذه المعارض ضرورية ومهمة لناحية تعريفهم على حقوقهم في سوق العمل لكي لا يتم استغلالهم كقادمين جدد وعدم اعطائهم الأجور التي يستحقونها.
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