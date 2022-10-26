أس بي أس عربي۲٤

قلق في الأوساط الصحية بسبب زيادة حالات الإصابة بالسحايا في أستراليا

أس بي أس عربي۲٤

Bacteria of meningitis Wikimedia Commons scientificanimations CC BY SA 4.0.jpg

Bacteria of meningitis

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

نشر في: 26/10/2022 2:56pm
By Manal Al-Ani
المصدر: SBS

حلقة اليوم من بودكاست تحت المجهر مع منال العاني وضيفها طبيب الصحة العامة الدكتور أدكار ارسلان للحديث عن أسباب زيادة حالات الإصابة بمرض التهاب السحايا في أستراليا وطرق الوقاية منه.

نشر في: 26/10/2022 2:56pm
By Manal Al-Ani
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية
  • زيادة حالات الإصابة بمرض التهاب السحايا في أستراليا
  • يمكن أن تتطور العدوى البكتيرية النادرة بسرعة وتؤدي إلى إعاقة خطيرة أو فقدان الحياة خلال 24 ساعة
  • لتهاب السحايا هو عدوى نادرة تصيب الأغشية الرقيقة التي تسمى السحايا، والتي تغطي الدماغ والنخاع الشوكي
شهدت أستراليا مؤخرًا زيادة في حالات الإصابة بمرض السحايا أإو مكورات اللسحايا Meningococcal Disease مما يكشف عن الحاجة إلى زيادة الوعي بالمرض الذي قد يهدد الحياة. عندما تُترك دون علاج ، يمكن أن تتطور العدوى البكتيرية النادرة بسرعة وتؤدي إلى إعاقة خطيرة أو فقدان الحياة خلال 24 ساعة.
اقرأ المزيد

تحت المجهر: أول علاج لمرض انفصام الشخصية مُدرج في قائمة الدعم الحكومي

وقال طبيب الصحة العامة الدكتور أدكار ارسلان، لإذاعة اس بي اس عربي24، إن التهاب السحايا هو عدوى نادرة تصيب الأغشية الرقيقة التي تسمى السحايا، والتي تغطي الدماغ والنخاع الشوكي. يحدث التهاب السحايا عندما يصاب السائل المحيط بالسحايا ويسبب الالتهابات.

Advertisement
ولزيادة الوعي بالمرض، يهتم الخبراء ومجموعات الدفاع عن المرضى والأستراليين البارزين بتثقيف المجتمع بشأن العلامات والأعراض وعوامل الخطر للعدوى التي قد تكون قاتلة بالنظر إلى أن إجمالي حالات IMD المبلغ عنها حتى نهاية أيلول سبتمبر 2022 قد تجاوزت بالفعل أرقام 2021.

ويشكل مرض التهاب السحايا خطراً كبيراً على الأطفال (أقل من سنة واحدة) والأطفال الصغار (أقل من خمس سنوات) والمراهقين (15-19 سنة). في حين أن معظم الأشخاص الذين يصابون بمرض السحايا يبقون على قيد الحياة ، فإن ما يصل إلى واحد من كل خمسة قد يصاب بمضاعفات خطيرة طويلة الأمد.
اقرأ المزيد

تحت المجهر: ماذا تعرفون عن مصطلح "الدماغ تحت الحصار"

وأضاف الدكتور ارسلان أن التهاب السحايا الجرثومي مرض شديد الخطورة. إنه مهدد للحياة أو يمكن أن يؤدي إلى تلف في الدماغ ما لم يحصل المريض على علاج سريع.

"ويحدث التهاب السحايا الجرثومي/ البكتيري بسبب التهاب في الأذن أو الجيوب الأنفية أو كسر في الجمجمة أو في بعض الحالات بعد الجراحة أو يحدث نتيجة فيروسات مثل فيروس الهربس البسيط وفيروس نقص المناعة البشرية والنكاف على سبيل المثال لا الحصر."

وتابع طبيب الصحة العامة االدكتور أدركار ارسلان "ينجم التهاب السحايا المزمن عن ميكروبات مثل الفطريات والسل الفطري. يحدث التهاب السحايا الفطري بسبب نقص المناعة، مثل الإيدز، وهذا النوع خطير ومهدد للحياة إن لم يعالج بأدوية مضادة للفطريات."

"الأطفال دون سن الخامسة معرضون للإصابة بالتهاب السحايا الفيروسي، في حين أن التهاب السحايا الجرثومي شائع لدى من تقل أعمارهم عن عشرين عامًا.تُعتبر المناطق المعيشة المزدحمة مثل بيوت الشباب والمعسكرات والمدارس الداخلية ومرافق رعاية الأطفال خطرًا كبيرًا تسبب الإصابة بالتهاب السحايا".

وخلص الدكتور أدكار إلى القول إن أعراض مرض التهاب السحايا هي الصداع والحمى وتصلب الرقبة، وقد تُلاحظ في البداية أعراض شبيهة بالإنفلونزا.

المزيد في التدوين الصوتي اعلاه
أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
 و
انستغرام.

توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 

للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط

 أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل 
وأندرويد.

 يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار 
SBSعربي News 

في أي وقت على SBS On Demand
    شارك

    Latest podcast episodes

    Hala Ramadan

    95 سنة من الرسالة التربوية: "خرجنا أجيالاً وبول كيتينغ كان بفخر أحد طلاب مدرسة بلمور الثانوية للبنين"

    Australian beautiful nature

    وايابا وورك: تواصل مع الأرض والطبيعة من خلال تأمل يمارسه السكان الأصليون من قديم الازل

    Treasurer Jim Chalmers.jpg

    الخبير الاقتصادي عبدالله عبدالله: ميزانية العمال مقبولة سياسياً مع وجود بعض الاعتراض شعبياً

    Arabic correspondent

    من مراسلينا: أخبار مصر في أسبوع 26/10/2022