قلق في الأوساط الصحية بسبب زيادة حالات الإصابة بالسحايا في أستراليا

النقاط الرئيسية زيادة حالات الإصابة بمرض التهاب السحايا في أستراليا

يمكن أن تتطور العدوى البكتيرية النادرة بسرعة وتؤدي إلى إعاقة خطيرة أو فقدان الحياة خلال 24 ساعة

لتهاب السحايا هو عدوى نادرة تصيب الأغشية الرقيقة التي تسمى السحايا، والتي تغطي الدماغ والنخاع الشوكي

شهدت أستراليا مؤخرًا زيادة في حالات الإصابة بمرض السحايا أإو مكورات اللسحايا Meningococcal Disease مما يكشف عن الحاجة إلى زيادة الوعي بالمرض الذي قد يهدد الحياة. عندما تُترك دون علاج ، يمكن أن تتطور العدوى البكتيرية النادرة بسرعة وتؤدي إلى إعاقة خطيرة أو فقدان الحياة خلال 24 ساعة.



وقال طبيب الصحة العامة الدكتور أدكار ارسلان، لإذاعة اس بي اس عربي24، إن التهاب السحايا هو عدوى نادرة تصيب الأغشية الرقيقة التي تسمى السحايا، والتي تغطي الدماغ والنخاع الشوكي. يحدث التهاب السحايا عندما يصاب السائل المحيط بالسحايا ويسبب الالتهابات.





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ولزيادة الوعي بالمرض، يهتم الخبراء ومجموعات الدفاع عن المرضى والأستراليين البارزين بتثقيف المجتمع بشأن العلامات والأعراض وعوامل الخطر للعدوى التي قد تكون قاتلة بالنظر إلى أن إجمالي حالات IMD المبلغ عنها حتى نهاية أيلول سبتمبر 2022 قد تجاوزت بالفعل أرقام 2021.





ويشكل مرض التهاب السحايا خطراً كبيراً على الأطفال (أقل من سنة واحدة) والأطفال الصغار (أقل من خمس سنوات) والمراهقين (15-19 سنة). في حين أن معظم الأشخاص الذين يصابون بمرض السحايا يبقون على قيد الحياة ، فإن ما يصل إلى واحد من كل خمسة قد يصاب بمضاعفات خطيرة طويلة الأمد.



وأضاف الدكتور ارسلان أن التهاب السحايا الجرثومي مرض شديد الخطورة. إنه مهدد للحياة أو يمكن أن يؤدي إلى تلف في الدماغ ما لم يحصل المريض على علاج سريع.





"ويحدث التهاب السحايا الجرثومي/ البكتيري بسبب التهاب في الأذن أو الجيوب الأنفية أو كسر في الجمجمة أو في بعض الحالات بعد الجراحة أو يحدث نتيجة فيروسات مثل فيروس الهربس البسيط وفيروس نقص المناعة البشرية والنكاف على سبيل المثال لا الحصر."





وتابع طبيب الصحة العامة االدكتور أدركار ارسلان "ينجم التهاب السحايا المزمن عن ميكروبات مثل الفطريات والسل الفطري. يحدث التهاب السحايا الفطري بسبب نقص المناعة، مثل الإيدز، وهذا النوع خطير ومهدد للحياة إن لم يعالج بأدوية مضادة للفطريات."





"الأطفال دون سن الخامسة معرضون للإصابة بالتهاب السحايا الفيروسي، في حين أن التهاب السحايا الجرثومي شائع لدى من تقل أعمارهم عن عشرين عامًا.تُعتبر المناطق المعيشة المزدحمة مثل بيوت الشباب والمعسكرات والمدارس الداخلية ومرافق رعاية الأطفال خطرًا كبيرًا تسبب الإصابة بالتهاب السحايا".





وخلص الدكتور أدكار إلى القول إن أعراض مرض التهاب السحايا هي الصداع والحمى وتصلب الرقبة، وقد تُلاحظ في البداية أعراض شبيهة بالإنفلونزا.





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