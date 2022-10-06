SBS Arabic24

طفل هندي يخضع لجراحة عاجلة بعد أن ابتلع جسما غريبا. فما الذي ابتلعه الرضيع؟

SBS Arabic24

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Credit: Unsplash/ Jafar Ahmed

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نشر في: 7/10/2022 10:50am
By Petra Taok Al Hindi, Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 7/10/2022 10:50am
By Petra Taok Al Hindi, Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS
حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن مدينة ناشيك بولاية ماهاراشترا الهندية شهدت مؤخرا عملية جراحية غريبة من نوعها.

فقد ابتلع صبي يبلغ من العمر ثمانية أشهر قصاصة أظافر يبلغ طولها خمسة سنتيمترات عن طريق الخطأ. علقت القصاصة في مجرى التنفس مما جعله يخضع لجراحة عاجلة.

تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

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