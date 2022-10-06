طفل هندي يخضع لجراحة عاجلة بعد أن ابتلع جسما غريبا. فما الذي ابتلعه الرضيع؟

حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن مدينة ناشيك بولاية ماهاراشترا الهندية شهدت مؤخرا عملية جراحية غريبة من نوعها.





فقد ابتلع صبي يبلغ من العمر ثمانية أشهر قصاصة أظافر يبلغ طولها خمسة سنتيمترات عن طريق الخطأ. علقت القصاصة في مجرى التنفس مما جعله يخضع لجراحة عاجلة.





تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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