مرشحون من اصول عربية يتنافسون على مقاعد برلمان نيو ساوث ويلز

ويمثل المرشحون عدة أحزاب كبيرة وصغيرة كما يترشح البعض الآخر منهم كمستقلين.



ويتنافس ديفيد صليبا مرشح حزب العمال مع أربعة مرشحين آخرين من بينهم المستقل حكمت أوديش للفوز بمقعد فيرفيلد في غرب سيدني.



ويقول صليبا في مقابلة مع أس بي أس عربي24 إنه يسعى للفوز بالمقعد من أجل خدمة المنطقة التي "وُلد ونشأ ودرس وعمل فيها -فيرفيلد."



وهاجرت عائلة صليبا من الشرق الاوسط ليستقروا في فيرفيلد.



ويركز ديفيد صليبا في برنامجه الانتخابي على الخدمات الصحية وتكاليف المعيشة وتحمل تكلفة الايجار.



ويضيف صليبا انه يتواصل مع الجاليات المتعددة المتواجدة في المنطقة ومها الجالية العربية.



ويضم برلمان نيو ساوث ويلز 135 مقعدا مقسمة على مجلسين هما المجلس التشريعي (مجلس الشيوخ) ب 42 مقعداً والجمعية التشريعية (مجلس النواب) ب 93 مقعداً.



وفي رسالته الى الجالية يقول صليبا إنه يؤمن بأن بناء الثقة يتطلب الكثير وإنه يسعى لبناء جسور الثقة مع الناس عبر العمل الجاد.



Source: AAP وفي منطقة كابرماتا في سيدني، تتنافس المرشحة رندة موسى من حزب العدالة للحيوانات مع عدة مرشجيح آخرين يمثلون احزابا كبيرة وصغيرة وبعض المستقلين.



ورندة موسى هي مستشارة في الكفاءة الثقافية والبحث الاجتماعي حيث ساعدت العديد من المنظمات لإجراء مشاورات مع الجاليات المتنوعة ثقافياً وأعضاء المجتمع الناطقين باللغة العربية وقدمت معلومات ثقافية ودعمًا للباحثين والوكالات.



وعن ترشحها عن حزب العدالة للحيوانات، تقول رندة قمات بذلك لأنها متحمسة لخلق مجتمع أكثر عدلاً ولطفًا للحيوانات والناس والبيئة.



وتضيف رندة موسى إنها مدفوعة بشعور بالعدالة تجاه جميع الحيوانات الأليفة ليتم الاعتناء بها بشكل مناسب وعادل ومحبتها من قبل جميع أفراد المجتمع وجميع الحيوانات البرية ، لتعيش بأمان في موائلها الخاصة.



ويتعدى البرنامج الانتخابي لرندة موسى ليشمل ايضاً معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع الايجارات والرعاية الصحية.



المزيد من التفاصيل في التسجيل الصوتي أعلاه.





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