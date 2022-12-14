أس بي أس عربي۲٤

نشرة اخبار الصباح 14/12/2022

أس بي أس عربي۲٤

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أخبار الصباح Source: SBS

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نشر في: 14/12/2022 8:26am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

أهم العناوين: حزب الخضر يعارض مشاريع قوانين الطاقة التي قدمتها الحكومة ويسعى لتجميدها - أستراليا توقع اتفاقية شراكة أمنية مع فانواتا - الأرجنتين تتأهل لنهائي مونديال قطر 2022

نشر في: 14/12/2022 8:26am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS
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