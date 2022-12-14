نشرة اخبار الصباح 14/12/2022

أس بي أس عربي۲٤طرق أخرى للاستماع نشرة اخبار الصباح 14/12/2022Play10:28أس بي أس عربي۲٤طرق أخرى للاستماع أخبار الصباح Source: SBSاحصل على تطبيق SBS Radioطرق أخرى للاستماعApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyتحميل (9.39MB)نشر في: 14/12/2022 8:26amBy Saleem Al-Fahadالمصدر: SBS أهم العناوين: حزب الخضر يعارض مشاريع قوانين الطاقة التي قدمتها الحكومة ويسعى لتجميدها - أستراليا توقع اتفاقية شراكة أمنية مع فانواتا - الأرجنتين تتأهل لنهائي مونديال قطر 2022نشر في: 14/12/2022 8:26amBy Saleem Al-Fahadالمصدر: SBSيمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.لقراءة آخر الأخبار من أستراليا والعالم اضغطوا على هذا الرابط.هل تود الاستماع لأخبار اليوم بلغة إنجليزية مبسطة؟ استمع الآن إلى بودكاست SBS News in Easy English عبر منصة البودكاست المفضلة لديك بالضغط هنا.شاركLatest podcast episodesخبير في الطاقة ينتقد خطة حكومة العمال لتخفيض أسعار الطاقة: "خطة شعبوية لا تخدم مصلحة أستراليا"أسترالي من أصل يمني يناشد الحكومة لمساعدة عائلته في الخروج من اليمنمن الخليل إلى ملبورن: كيف حملت هذه السيدة دفء فلسطين إلى أستراليا عبر حبها للطهينشرة أخبار المساء 13/12