أس بي أس عربي۲٤

نشرة اخبار الصباح 21/12/2022

أس بي أس عربي۲٤

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أخبار الصباح Source: SBS

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نشر في: 21/12/2022 9:15am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

أهم العناوين: وزيرة الخارجية بيني وونغ تصل إلى بكين وتلتقي اليوم نظيرها الصيني -توقع حضور آلاف الناس لمراسم جنازتي شرطيين قتلا في كوينزلاند - قمة في الأردن لدعم العراق ومساندته

نشر في: 21/12/2022 9:15am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS
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