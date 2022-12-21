نشرة اخبار الصباح 21/12/2022

أس بي أس عربي۲٤طرق أخرى للاستماع نشرة اخبار الصباح 21/12/2022Play10:47أس بي أس عربي۲٤طرق أخرى للاستماع أخبار الصباح Source: SBSاحصل على تطبيق SBS Radioطرق أخرى للاستماعApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyتحميل (9.77MB)نشر في: 21/12/2022 9:15amBy Saleem Al-Fahadالمصدر: SBS أهم العناوين: وزيرة الخارجية بيني وونغ تصل إلى بكين وتلتقي اليوم نظيرها الصيني -توقع حضور آلاف الناس لمراسم جنازتي شرطيين قتلا في كوينزلاند - قمة في الأردن لدعم العراق ومساندتهنشر في: 21/12/2022 9:15amBy Saleem Al-Fahadالمصدر: SBSيمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.لقراءة آخر الأخبار من أستراليا والعالم اضغطوا على هذا الرابط.هل تود الاستماع لأخبار اليوم بلغة إنجليزية مبسطة؟ استمع الآن إلى بودكاست SBS News in Easy English عبر منصة البودكاست المفضلة لديك بالضغط هنا.شاركLatest podcast episodesقراءة اقتصادية لعام مضى وعام مقبل:" الاقتصاد الأسترالي من الأسوأ الى السيء"القبض على امرأة تسرق هدايا عيد الميلاد من منزل روبيرت دي نيرومن مراسلينا: أخبار مصر في أسبوع 21/12/202محلل سياسي يصف عام 2022 بعام الدب الروسي الذي يُقلق العالم