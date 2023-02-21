نشرة أخبار الصباح 21/2/2023

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أخبار الصباح Source: SBS

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أهم العناوين: بايدن يعد بمزيد من المساعدة العسكرية خلال زيارة مفاجئة إلى كييف - هزة ارضية جديدة تضرب تركيا بالقرب من الحدود السورية - اختطاف خمسة اشخاص بينهم عالم اثار استرالي في بابوا نيو غيني

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