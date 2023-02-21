نشرة أخبار الصباح 21/2/2023

نشرة أخبار الصباح 21/2/2023Play11:08أخبار الصباح Source: SBSاحصل على تطبيق SBS Radioطرق أخرى للاستماعApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyتحميل (9.92MB) أهم العناوين: بايدن يعد بمزيد من المساعدة العسكرية خلال زيارة مفاجئة إلى كييف - هزة ارضية جديدة تضرب تركيا بالقرب من الحدود السورية - اختطاف خمسة اشخاص بينهم عالم اثار استرالي في بابوا نيو غينييمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.لقراءة آخر الأخبار من أستراليا والعالم اضغطوا على هذا الرابط.هل تود الاستماع لأخبار اليوم بلغة إنجليزية مبسطة؟ استمع الآن إلى بودكاست SBS News in Easy English عبر منصة البودكاست المفضلة لديك بالضغط هنا.شاركاخترنا لكزيادة جديدة على مدفوعات سنترلينك مطلع الشهر المقبل12:26الدكتور تميم درويش يكشف أسرار 'الكبسولة المشعة' التي أثارت الذعر في أستراليا14:21تأشيرة الزائر من الفئة الفرعية 600: تفاصيل الكفالة وشروط الحصول على التأشيرةحادث سير مروّع في سيدني يودي بحياة شابين من أصول لبنانية والشرطة تحقق'كن مستعدا للسفر': اليك أحدث نصائح السفر من الحكومة الاسترالية13:43'لا تخشوا الحديث عن الموت': سمر عون شخصية العام تروي قصتها مع المرضى في ساعاتهم الأخيرة11:47'العراق يولد المبدعين': منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي يكرم أبناء الجالية المتفوقين11:27قصة نجاح سورية على أرض أسترالية: 3 شركاء يحققون حلمهم بفتح مصلحة تجارية في غرينايكرLatest podcast episodes"الأستراليون قمعوا المصرين في ثورة 19": روائي مصري أسترالي يستحضر الماضي الأليم لمداواة الحاضردانيال أندروز يستحق تمثالا من البرونز بعد 3000 يوم كرئيس لولاية فيكتوريافي اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية: الطريق طويل لتحقيق العدالة في أستراليانشرة أخبار المساء 20/2/2023