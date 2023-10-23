نشرة أخبار الصباح 23/10/2023

نشرة أخبار الصباح 23/10/2023Play10:18أخبار الصباح Source: SBSاحصل على تطبيق SBS Audioطرق أخرى للاستماعApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyListnrتحميل (9.07MB) أهم العناوين: - الرئيس الفرنسي يزور اسرائيل الثلاثاء - الجيش الإسرائيلي يعلن أنه أطلق النار "بالخطأ" على موقع مصري - بكين توافق على مراجعة الرسوم الجمركية على النبيذ الاسترالي قبيل زيارة رئيس الوزراء.يمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.لقراءة آخر الأخبار من أستراليا والعالم اضغطوا على هذا الرابط.هل تود الاستماع لأخبار اليوم بلغة إنجليزية مبسطة؟ استمع الآن إلى بودكاست SBS News in Easy English عبر منصة البودكاست المفضلة لديك بالضغط هنا.شاركاخترنا لك09:07المطربة العراقية نور العبد الله تصف ما تعرضت له من طرائف يوم تصوير أغنيتهابداية التوقيت الصيفي في أستراليا: متى ولماذا لا يُتبَع في جميع الولايات؟تشييع ضحايا حريق عرس الحمدانية.. والعراق يعلن الحداد11:02'لم أشعر بالقلق أو الخوف' كيف استطاع شاب سوري من فتح مصلحته التجارية بفترة وجيزة13:26'بذلت ضعف المجهود لأضع اسمي على الخارطة': حكاية نجاح جرّاح مصري في أستراليامن النشأة إلى الآن.. كل ما تريد معرفته عن حركة حماسحزن وغضب في أستراليا: وقفة احتجاجية 'عربية' أمام أوبرا سيدني وتجمع للجالية اليهودية في فيكتورياأستراليا تنعي أول ضحية لها في أحداث غزةLatest podcast episodesمنظمة اغاثة تقول إن وضع أطفال غزة أصعب من التصور، واسرائيل توافق على ادخال مساعداتقروض بلا فوائد تصل الى 50 الف دولار لمساعدة المهاجرين على فتح مصالحهم التجاريةعاملون في الحقل الطبي في ملبورن في وقفة احتجاج ودعم لزملائهم في قطاع غزةنشرة أخبار المساء 20/10/2023