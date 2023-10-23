نشرة أخبار الصباح 23/10/2023

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أخبار الصباح Source: SBS

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أهم العناوين: - الرئيس الفرنسي يزور اسرائيل الثلاثاء - الجيش الإسرائيلي يعلن أنه أطلق النار "بالخطأ" على موقع مصري - بكين توافق على مراجعة الرسوم الجمركية على النبيذ الاسترالي قبيل زيارة رئيس الوزراء.

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