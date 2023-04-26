نشرة أخبار الصباح 26/4/2023

نشرة أخبار الصباح 26/4/2023Play10:33أخبار الصباح Source: SBSاحصل على تطبيق SBS Audioطرق أخرى للاستماعApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyتحميل (10.08MB) أهم العناوين: وزير الدفاع يكشف عن استثمارات أسترالية في صناعة الاسلحة بعيدة المدى -جو بايدن يعلن رسميا ترشحه للرئاسة الأميركية - التزام جزئي باتفاق وقف اطلاق النار المعلن في السودان.يمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.لقراءة آخر الأخبار من أستراليا والعالم اضغطوا على هذا الرابط.هل تود الاستماع لأخبار اليوم بلغة إنجليزية مبسطة؟ استمع الآن إلى بودكاست SBS News in Easy English عبر منصة البودكاست المفضلة لديك بالضغط هنا.شاركالأكثر متابعةقبل فراره من المطار: القبض على رجل يشتبه بتورطه في جريمة قتل بجنوب غرب سيدنيكيف يمكنك الاحتفال بيوم الأنزاك في منطقتك؟13:35أستراليا تعيد تنظيم استراتيجيتها الدفاعية وتقرر دخول 'عصر التسلح الصاروخي' لمواجهة طموحات الصين والخطر النووي11:02'العيد هو فرح الأطفال': الجمعية العربية الأسترالية تقيم كرنافال العيد في غرب أسترالياتعرفوا على دفعات سنترلينك التي ستزيد اعتباراً من الإثنين 20 آذار/مارسهل تجاهل التاريخ الأسترالي مشاركة العرب في الأنزاك؟06:44شهود وأبطال من الأنزاك: 'أبي لم يعرف أنه كان يقاتل على بُعد 40 دقيقة من مسقط رأسه في لبنان'07:52كل ما عليك فعله إذا تعرضت لحادث سير في أسترالياLatest podcast episodesمن مراسلينا: أخبار لبنان في أسبوع 25/4/2023"لست نادما": جندي أسترالي سابق يستذكر مهامه العسكرية ويدعو لتحسين نظام التعويضات وخدمات دعم المحاربين القدامى"الدكتوراه كانت حلمي": كيف تمكن اللاجئ رامي الصابري من اكتشاف كوكب نابض في فلك أستراليا؟"العيد هو فرح الأطفال": الجمعية العربية الأسترالية تقيم كرنافال العيد في غرب أستراليا