نشرة أخبار الصباح 26/4/2023

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أخبار الصباح Source: SBS

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أهم العناوين: وزير الدفاع يكشف عن استثمارات أسترالية في صناعة الاسلحة بعيدة المدى -جو بايدن يعلن رسميا ترشحه للرئاسة الأميركية - التزام جزئي باتفاق وقف اطلاق النار المعلن في السودان.

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