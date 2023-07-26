نشرة أخبار الصباح 26/7/2023

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أخبار الصباح Source: SBS

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أهم العناوين: -صدور مؤشر أسعار المستهلك اليوم وتوقعات بانخفاضة - القضاء البلجيكي يدين ستة اشخاص بهجمات بروكسل 2016 - الأمم المتحدة تدعو موسكو إلى الانضمام ثانية لمبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الاسود.

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