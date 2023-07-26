نشرة أخبار الصباح 26/7/2023

نشرة أخبار الصباح 26/7/2023Play10:27أخبار الصباح Source: SBSاحصل على تطبيق SBS Audioطرق أخرى للاستماعApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyListnrتحميل (9.54MB) أهم العناوين: -صدور مؤشر أسعار المستهلك اليوم وتوقعات بانخفاضة - القضاء البلجيكي يدين ستة اشخاص بهجمات بروكسل 2016 - الأمم المتحدة تدعو موسكو إلى الانضمام ثانية لمبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الاسود.يمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.لقراءة آخر الأخبار من أستراليا والعالم اضغطوا على هذا الرابط.هل تود الاستماع لأخبار اليوم بلغة إنجليزية مبسطة؟ استمع الآن إلى بودكاست SBS News in Easy English عبر منصة البودكاست المفضلة لديك بالضغط هنا.شاركاخترنا لك'ميديكير' يطلق خدمات جديدة للمرضى والأطباء08:00ما هو أقصى مبلغ يمكن أن تقدمه كهدية إذا كنت تستلم دفعات سنترلنك؟'Nothing is impossible': The former refugee grandmother who drives a tramتعرفوا على أبرز الدفعات الحكومية التي ستحصلون عليها اعتباراً من هذا الأحدالجواز الأسترالي يتقدم عالمياً: هذا هو عدد الوجهات التي يمكنكم زيارتها بدون تأشيرة08:42عائلة فنية عراقية تسعى للاستقرار في أستراليا بمساعدة الموسيقى التقليديةثلاث جامعات أسترالية تنضم إلى قائمة أفضل 20 جامعة في العالمدفعات حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ الشهر القادم: هل أنتم من مستحقي هذا الدعم؟Latest podcast episodes"نحن معرضون لخطر أن نصبح مجتمعا بلا أصدقاء":دراسة تكشف زيادة العزلة الاجتماعية بين الاسترالييننشرة أخبار المساء 25/07/2023مشوار إلى أديلايد هيلز: عندما يجتمع التراث الثقافي الأوروبي مع الطبيعة الخلابة"كنت نصف ميت": كيف أنقذت زراعة الأعضاء حياة جعفر بعد سنوات على قائمة الانتظار؟