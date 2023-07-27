نشرة أخبار الصباح 27/7/2023

نشرة أخبار الصباح 27/7/2023Play10:53أخبار الصباح Source: SBSاحصل على تطبيق SBS Audioطرق أخرى للاستماعApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyListnrتحميل (9.81MB) أهم العناوين: -مقتل شاب بإطلاق نار استهدفه في ضاحية كانتربري بسيدني - مباحثات أسترالية نيوزلندية لتعزيز العلاقات بين البلدين -الأحتياطي الأمريكي يرفع سعر الفائدة لأعلى مستوى له منذ 2001.يمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.لقراءة آخر الأخبار من أستراليا والعالم اضغطوا على هذا الرابط.هل تود الاستماع لأخبار اليوم بلغة إنجليزية مبسطة؟ استمع الآن إلى بودكاست SBS News in Easy English عبر منصة البودكاست المفضلة لديك بالضغط هنا.شاركاخترنا لك'ميديكير' يطلق خدمات جديدة للمرضى والأطباء08:00ما هو أقصى مبلغ يمكن أن تقدمه كهدية إذا كنت تستلم دفعات سنترلنك؟'Nothing is impossible': The former refugee grandmother who drives a tramالجواز الأسترالي يتقدم عالمياً: هذا هو عدد الوجهات التي يمكنكم زيارتها بدون تأشيرة08:42عائلة فنية عراقية تسعى للاستقرار في أستراليا بمساعدة الموسيقى التقليديةثلاث جامعات أسترالية تنضم إلى قائمة أفضل 20 جامعة في العالمتعرفوا على أبرز الدفعات الحكومية التي ستحصلون عليها اعتباراً من هذا الأحدجريمة عنف منزلي تهز سيدني: مقتل أم لثلاثة أطفال وتوجيه الاتهام لزوجها السابقLatest podcast episodes"تناول الشوربة واحتفظ بطبق السيراميك المزخرف" مبادرة في سيدني لدعم جمعية الفنون الفتيةأصغر عمدة في احدى أكبر البلديات: " إن وصلتُ انا، فكل مهاجر قادر"راكب على طائرة تركية ينهي حياته مما يدفعها للهبوط اضطراريا في الجزائردعوات لفرض مزيد من الضرائب على الشركات الكبرى لبناء مزيد من المساكن العامة في استراليا