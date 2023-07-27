نشرة أخبار الصباح 27/7/2023

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أخبار الصباح Source: SBS

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أهم العناوين: -مقتل شاب بإطلاق نار استهدفه في ضاحية كانتربري بسيدني - مباحثات أسترالية نيوزلندية لتعزيز العلاقات بين البلدين -الأحتياطي الأمريكي يرفع سعر الفائدة لأعلى مستوى له منذ 2001.

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