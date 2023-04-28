نشرة أخبار الصباح 28/4/2023

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أخبار الصباح Source: SBS

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أهم العناوين: الاعلان عن اجلاء سبعين مواطنا استراليا من السودان -معارك عنيفة في العاصمة السودانية ودارفور على الرغم من الهدنة - الاعلان عن تغييرات كبيرة في نظام الهجرة الاسترالي

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