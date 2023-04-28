نشرة أخبار الصباح 28/4/2023

نشرة أخبار الصباح 28/4/2023Play10:28أخبار الصباح Source: SBSاحصل على تطبيق SBS Audioطرق أخرى للاستماعApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyتحميل (9.48MB) أهم العناوين: الاعلان عن اجلاء سبعين مواطنا استراليا من السودان -معارك عنيفة في العاصمة السودانية ودارفور على الرغم من الهدنة - الاعلان عن تغييرات كبيرة في نظام الهجرة الاسترالييمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.لقراءة آخر الأخبار من أستراليا والعالم اضغطوا على هذا الرابط.هل تود الاستماع لأخبار اليوم بلغة إنجليزية مبسطة؟ استمع الآن إلى بودكاست SBS News in Easy English عبر منصة البودكاست المفضلة لديك بالضغط هنا.شاركاخترنا لكتعرفوا على دفعات سنترلينك التي ستزيد اعتباراً من الإثنين 20 آذار/مارس16:41Why love is the elephant in the room to some Arab Australiansمجلس الأئمة الأسترالي يعلن موعد عيد الفطر المبارك07:52كل ما عليك فعله إذا تعرضت لحادث سير في أستراليا12:13'الأرزاق على الله رغم المنافسة': من أرملة وأم لتوأم إلى صاحبة واحد من أشهر مطابخ سيدنيلماذا طلب الاتحاد الأسترالي لكرة القدم من الفيفا التخلي عن عقد رعاية السعودية لكأس العالم للسيدات؟12:37Zainab was born in Australia but does not qualify for fast-tracked residency under new visa rules22:09Like mother, like daughter? Why some Aussie Arab mums are seeking different parenting stylesLatest podcast episodes"كسرني فراق أمي. استحضرها لأسكب دموعي في أي مشهد": ما القضية الإنسانية التي تدعمها الهام شاهين في استراليا؟من مراسلينا: أخبار الولايات المتحدة الأمريكية في أسبوع 27/4/2023"القرار نزل علينا كالصاعقة": الصيادلة يحذرون والحكومة تدافع: تغييرات واسعة على الية صرف الادوية في استرالياالفنان المصري هاني رمزي يزور أستراليا للمشاركة في حفل خيري لمساعدة المحتاجين في مصر