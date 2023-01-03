أس بي أس عربي۲٤

نشرة أخبار الصباح 3/1/2023

أس بي أس عربي۲٤

أخبار المساء

أخبار المساء Source: SBS / SBS Arabic24

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نشر في: 3/01/2023 7:49am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

أهم العناوين: -مقتل اربعة اشخاص في حادث اصطدام مروحيتين في الغولد كوست - وزير الخزانة يحذر من ان استراليا لن تكون محصنة ضد الانكماش الاقتصادي العالمي - مقتل 63 جنديا روسيا بضربة في شرق أوكرانيا

نشر في: 3/01/2023 7:49am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS
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