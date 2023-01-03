نشرة أخبار الصباح 3/1/2023

أس بي أس عربي۲٤طرق أخرى للاستماع نشرة أخبار الصباح 3/1/2023Play10:30أس بي أس عربي۲٤طرق أخرى للاستماع أخبار المساء Source: SBS / SBS Arabic24احصل على تطبيق SBS Radioطرق أخرى للاستماعApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyتحميل (9.57MB)نشر في: 3/01/2023 7:49amBy Saleem Al-Fahadالمصدر: SBS أهم العناوين: -مقتل اربعة اشخاص في حادث اصطدام مروحيتين في الغولد كوست - وزير الخزانة يحذر من ان استراليا لن تكون محصنة ضد الانكماش الاقتصادي العالمي - مقتل 63 جنديا روسيا بضربة في شرق أوكرانيانشر في: 3/01/2023 7:49amBy Saleem Al-Fahadالمصدر: SBSيمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.لقراءة آخر الأخبار من أستراليا والعالم اضغطوا على هذا الرابط.هل تود الاستماع لأخبار اليوم بلغة إنجليزية مبسطة؟ استمع الآن إلى بودكاست SBS News in Easy English عبر منصة البودكاست المفضلة لديك بالضغط هنا.شاركLatest podcast episodes"زيادة دفعات السنترلينك وخفض أسعار الادوية" تعرفوا على أهم التغييرات التي دخلت حيز التنفيذ في 2023نشرة أخبار المساء 2/1"من دبي إلى لندن": كيف احتفل الناس حول العالم بحلول عام 2023؟باللغة العربية: سيدة أفغانية تحكي قصة هروبها وبناتها من طالبان إلى حياة جديدة في أستراليا