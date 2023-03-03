نشرة اخبار الصباح 3/3/2023

نشرة اخبار الصباح 3/3/2023Play10:36أخبار الصباح Source: SBSاحصل على تطبيق SBS Audioطرق أخرى للاستماعApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyتحميل (9.73MB) أهم العناوين: - داتون يؤكد دعم المعارضة للغواصات النووية التي ستختارها الحكومة -وزيرة الخارجية تلتقي نظيرها الصيني حول ازالة الحواجز التجارية - بلينكن يحث لافروف على انهاء الحرب في أوكرانيايمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.لقراءة آخر الأخبار من أستراليا والعالم اضغطوا على هذا الرابط.هل تود الاستماع لأخبار اليوم بلغة إنجليزية مبسطة؟ استمع الآن إلى بودكاست SBS News in Easy English عبر منصة البودكاست المفضلة لديك بالضغط هنا.شاركاخترنا لكزيادة جديدة على مدفوعات سنترلينك مطلع الشهر المقبل12:26الدكتور تميم درويش يكشف أسرار 'الكبسولة المشعة' التي أثارت الذعر في أستراليا13:43'لا تخشوا الحديث عن الموت': سمر عون شخصية العام تروي قصتها مع المرضى في ساعاتهم الأخيرة14:21تأشيرة الزائر من الفئة الفرعية 600: تفاصيل الكفالة وشروط الحصول على التأشيرة11:27قصة نجاح سورية على أرض أسترالية: 3 شركاء يحققون حلمهم بفتح مصلحة تجارية في غرينايكر'حبلها السري كان متصلاً بأمها': إنقاذ مولودة جديدة من تحت الأنقاض في سوريا13:46الحقوق التي تكفلها الجنسية الأسترالية: هل يتمتع المواطن الاسترالي بالحقوق ذاتها خارج الأراضي الأسترالية؟11:38من محام متمرس إلى صاحب محل دجاج بنكهة سورية: تعرفوا على سر صانع 'البروستد' في ملبورنLatest podcast episodes"حين اغلقت كل الابواب، استيقظ حلمي": كيف بدأت المغامرة مع رنا سمعان الى أن أبصر منتجها النّور؟"أسوأ ما في المرض هو حرماني من المدرسة": روبوت ساعد إليسار على التواصل مع صفها من فراشها بالمستشفىكاتبة فلسطينية تشيد بمشاركة 12 كاتبا فلسطينيا في مهرجان للكتاب في أستراليا رغم الجدلالفنانة اللبنانية ليال عبود: أعشق اللون الشعبي وأرفض الإسفاف به