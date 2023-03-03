نشرة اخبار الصباح 3/3/2023

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أخبار الصباح Source: SBS

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أهم العناوين: - داتون يؤكد دعم المعارضة للغواصات النووية التي ستختارها الحكومة -وزيرة الخارجية تلتقي نظيرها الصيني حول ازالة الحواجز التجارية - بلينكن يحث لافروف على انهاء الحرب في أوكرانيا

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