أس بي أس عربي۲٤

نشرة اخبار الصباح 4/1/2023

أس بي أس عربي۲٤

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أخبار الصباح Source: SBS

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نشر في: 4/01/2023 8:15am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

أهم العناوين: مخاوف من فيضانات قياسية تضرب منطقة كيمبرلي في غرب استراليا - مفوضية المستهلك تحذر من عمليات احتيال تطال الشباب حول التوظيف - استقبال كبير لكريستيانو رونالدو في السعودية

نشر في: 4/01/2023 8:15am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS
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