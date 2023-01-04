نشرة اخبار الصباح 4/1/2023

أس بي أس عربي۲٤طرق أخرى للاستماع نشرة اخبار الصباح 4/1/2023Play10:47أس بي أس عربي۲٤طرق أخرى للاستماع أخبار الصباح Source: SBSاحصل على تطبيق SBS Radioطرق أخرى للاستماعApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyتحميل (9.61MB)نشر في: 4/01/2023 8:15amBy Saleem Al-Fahadالمصدر: SBS أهم العناوين: مخاوف من فيضانات قياسية تضرب منطقة كيمبرلي في غرب استراليا - مفوضية المستهلك تحذر من عمليات احتيال تطال الشباب حول التوظيف - استقبال كبير لكريستيانو رونالدو في السعوديةنشر في: 4/01/2023 8:15amBy Saleem Al-Fahadالمصدر: SBSيمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.لقراءة آخر الأخبار من أستراليا والعالم اضغطوا على هذا الرابط.هل تود الاستماع لأخبار اليوم بلغة إنجليزية مبسطة؟ استمع الآن إلى بودكاست SBS News in Easy English عبر منصة البودكاست المفضلة لديك بالضغط هنا.شاركLatest podcast episodesوثائق حكومية سرية تكشف: "هاجس الامن القومي " عام 2002 كان وراء سياسة احتجاز طالبي اللجوء خارج استراليانشرة أخبار المساء 3/1"هذه هي قصتي مع السمنة": امرأة لبنانية تتحدث عن صراعها مع الوزن الزائد"شيطنة الصين": هل كان إجراء فرض اختبار كوفيد على المسافرين الصينيين ضرورياً من الناحية الطبية؟