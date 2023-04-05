نشرة أخبار الصباح 5/4/2023

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أخبار الصباح Source: SBS

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أهم العناوين: - توجيه التهم للرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب في محكمة في مانهاتن - مصرف الاحتياط الفيدرالي يثبت سعر الفائدة مؤقتاً -فنلندا تنضم رسميا لحلف شمال الأطلسي

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