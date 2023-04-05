نشرة أخبار الصباح 5/4/2023

نشرة أخبار الصباح 5/4/2023Play10:47أخبار الصباح Source: SBSاحصل على تطبيق SBS Audioطرق أخرى للاستماعApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyتحميل (9.71MB) أهم العناوين: - توجيه التهم للرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب في محكمة في مانهاتن - مصرف الاحتياط الفيدرالي يثبت سعر الفائدة مؤقتاً -فنلندا تنضم رسميا لحلف شمال الأطلسييمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.لقراءة آخر الأخبار من أستراليا والعالم اضغطوا على هذا الرابط.هل تود الاستماع لأخبار اليوم بلغة إنجليزية مبسطة؟ استمع الآن إلى بودكاست SBS News in Easy English عبر منصة البودكاست المفضلة لديك بالضغط هنا.شاركالأكثر متابعةتعرفوا على دفعات سنترلينك التي ستزيد اعتباراً من الإثنين 20 آذار/مارس09:52'رمضان بركة ويجمع الأحباب': أسرة عربية تحتفل بلم الشمل في أول أيام الصيام بالتوقيت الشتوي لأستراليابشرى سارة للأستراليين: مصرف الاحتياط يجمّد سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 10 أشهرفقدان طائرة في وسط كوينزلاند والبحث جارٍ عن ناجينإدانة مديرة مدرسة في فيكتوريا بتهمة الاعتداء الجنسي على طالبات06:36'فرصة للتعريف بالمطبخ العربي': جولة داخل أروقة مهرجان لاكيمبا في حب الطعام والتعددية الثقافية بأستراليامصرف الاحتياط يجتمع اليوم لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدةجهاد ديب اللبناني الأصل أول وزير يقسم على القرآن في حكومة العمال الجديدة بنيو ساوث ويلزLatest podcast episodesنصائح لتجنب العواقب القانونية القاسية عند عدم تسديد المخالفات في أستراليا"الرفع مجدداً وارد جداً": أبرز التوقعات ازاء مستقبل أسعار الفائدة في أستراليامن مراسلينا: أخبار مصر في أسبوع 5/4/2023طبق الشوربة: هل هو الطبق الأكثر شعبية في رمضان؟