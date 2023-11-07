قرية عربية ضمن أجمل 5 قرى في العالم

View of the village, Mount Lebanon, Douma, Lebanon

DOUMA, LEBANON - JUNE 01: View of the village, Mount Lebanon, Douma, Lebanon on June 1, 2022 in Douma, Lebanon. (Photo by Eric Lafforgue/Art in All of Us/Corbis via Getty Images) Credit: Eric Lafforgue/Art in All of Us/Corbis via Getty Images

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

أصدرت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) مؤخرا قائمتها لعام 2023 لأفضل القرى السياحية في العالم.

وجاءت قرية هاكوبا اليابانية على رأس القائمة لما تتمتع بجمال طبيعي خلاب ومناخ مذهل.

وحلت قرية ليريتشي الإيطالية في المركز الثاني بمناظرها البحرية الخلاّبة وشواطئها النظيفة ومنازلها الملونة، كما جاءت قرية عربية في المركز الرابع والتي تشتهر ببيوتها الحجرية التقليدية وأسطحها المكسوة بالقرميد الأحمر .

فيا ترى ما هي تلك القرية؟

تحدثت بترا طوق الهندي و سناء وهيب عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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