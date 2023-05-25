عائلة أصيبت بكوفيد 14 مرة: لماذا يصاب البعض بالفيروس مرات عدة؟

يعمل زوج الدكتورة آن فليتشر كضابط شرطة ولديهم ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين عام وتسعة أعوام. أصيبت عائلة فليتشر بكوفيد 14 مرة ورووا قصتهم لـ SBS News.





قالت الدكتورة فليتشر إنه رغم تلقي أفراد العائلة لأكثر من جرعة من اللقاح، أصيبوا بالفيروس أكثر من مرة في أستراليا وحتى أثناء سفرهم إلى الخارج. وتقول فليتشر إنها أصيبت في إحدى المرات بالفيروس في مكان العمل رغم ارتدائها للبزة الواقية.



لا بد أن يصبح غسيل اليدين بشكل متكرر والتباعد الاجتماعي من سمات حياتنا خصوصا لمن يعاني من امراض مزمنة وعمره فوق 65 سنة.

وتابعت الدكتور فليتشر قائلة: "في كثير من الأحيان لم تتجاوز الفترة الفاصلة بين الإصابات بضعة أشهر. كنا نتساقط كالدومينو بمجرد إصابة أحدنا بالفيروس."





قصة عائلة الدكتورة فليتشر ليست الوحيدة من نوعها في أستراليا، حيث تمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي بقصص من أشخاص أصيبوا بكوفيد-19 ثلاث وأربع وأحيانًا خمس مرات لكل منهم.



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Für den kommenden Winer wird eine weitere COVID-Welle erwartet. Experten gehen aber davon aus, dass sie nicht schlimmer ausfallen wird als die letzte. Source: Getty / Getty images

إذا كنت على متن وسائل نقل عام او مكان مزدحم، ارتد كمامة حتى لو يكن الأمر إجبارياً.

تحدثنا مع طبيب الصحة العامة الدكتور زياد فشخة وسألناه عن رأيه بموضوع الإصابات المتكررة فقال: "الفيروس من عائلة الفيروسات التاجية. هذه الفيروسات تدخل الجسم وجهاز المناعة والخلايا التائية تتعرف على الفيروس وتحفظه وتوجه الجسم لاحتوائه. ولكن كثرة المتحورات تصعّب على الجهاز المناعي هذه المهمة وبالتالي تتكرر الإصابة."





وأوضح الدكتور فشخة أن اللقاحات أحدثت فارقاً هائلاً في الوضع الوبائي في العالم: "هناك دراسات تقول إنه مع اللقاح الفرصة أقل بنسبة 50% لتكرار الإصابة. مناعة القطيع أيضاً ساهمت في حل المشكلة واجسامنا تعرفت على الفيروس وصار لدينا اجسام مضادة".





استمعوا إلى المقابلة مع الدكتور زياد فشخة في الملف الصوتي أعلى الصفحة.



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