هل أنت مهاجر جديد؟ كل ما تحتاج معرفته عن بدء كسب المال في أستراليا

توضح هذه الحلقة المصطلحات العملية والمالية التي يجب الالمام بها للعمل وكسب المال والعيش في أستراليا.





جميع الأفكار الواردة في هذه الحلقة هي على سبيل المعلومات العامة فقط وليست نصيحة خاصة.





سوق العمل





يعتبر البعض الدخول إلى سوق العمل الأسترالي صعبا خصوصا بالنسبة للمهاجرين. لأن الكثير من أماكن العمل والشركات الأسترالية تفضل المرشحين الذين يمتلكون خبرة عمل محلية. ولكن هذا لا يعني أن من ليس لديه خبرة عمل محلية لن يستطيع إيجاد فرصة عمل.





ويقول المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله: "تتمتع أستراليا باقتصاد قوي وينمو بشكل دائم."





"إذا استثنينا العام الماضي، الذي تراجع فيه نمو الاقتصاد بسبب أزمة كورونا مثل باقي دول العالم، فسنجد أن الاقتصاد الأسترالي كان بحالة نمو مستمرة في آخر 30 سنة وكانت معدلات البطالة متدنية، أي أن هناك فرص عمل متنوعة في متناول اليدين".





ولكن تميل الشركات لإعطاء الأولوية لأصحاب الخبرة المحلية، مع العلم أن الكثير من الوظائف لا تجد اليد العاملة المؤهلة في البلاد وعندها تعطي الفرصة للمهاجرين الذين يقدمون قيمة مضافة بعلمهم وخبرتهم وامكانياتهم.





"لهذا قد تكون المهمة للبعض صعبة ولكن غير مستحيلة بالتأكيد".



Source: SBS أهم مواقع البحث عن العمل في أستراليا





seek.com





indeed.com.au





jobactive.gov.au





LinkedIn وهو موقع تواصل اجتماعي يعتمد عليه العديد من وكلاء التوظيف في أستراليا للبحث عن موظفين بمهارات وخبرات معينة.





للمهاجرين من الدول العربية - المهن اليدوية





يقول عبدالله انه لا بد من الحصول على رخصة لممارسة المهن والحرف اليدوية بشكل مستقل.





ويقدم معهد TAFE في أستراليا شهادات تعليمية مهنية تخول أصحابها الحصول على رخص مزاولة المهنة. وهو معهد تابع للحكومة الأسترالية، ومعظم البرامج مدعومة ماديا للمقيمين.





أوقات ودوام العمل





هناك أنواع لأوقات وفترات الدوام. العمل بدوام كامل، أو جزئي أو متقطع. وهناك أيضا التجارة الحرة التي تعرف بـ sole trader.





قانون العمل الأسترالي





قانون العمل بأستراليا هو قانون موحد ويتمتع العمال بحقوق كتيره وهيئة العمل العادل FairWork.gov.au تحكم العلاقات بين العمال وصاحب العمل.





وفي أستراليا هناك العلاقات الصناعية industrial relations وتقسم الى awards او enterprise agreements، أي ان كل صناعة او قطاع معين لديه قوانين خاصة تحكم عقد العمل بين الشركة والموظف، وتختلف من بين award وأخرى بحسب متطلبات القطاع.





النظام الضريبي للموظفين





يتوجب على كل العاملين في أستراليا التقدم للحصول على رقم ضريبي خاص ويسمى Tax File Number.





ومن خلال هذا الرقم يتم دفع الضريبة للحكومة من خلال مكتب الضريبة الأسترالي Australian Taxation Office.





ويتوجب أيضا تقديم إقرار ضريبي بشكل سنوي عند نهاية السنة المالية.





وتبدأ السنة المالية في أستراليا من 1 تموز/يوليو وتنتهي 30 يونيو/حزيران.





وينصح عبدالله القادمين الجدد باستعمال خدمات المحاسبين القانونيين، للتقدم بالإقرار الضريبي السنوي لتجنب التقدم بمعلومات خاطئة. وفي نهاية كل عام، يمكن الاستفادة من خصومات ضريبية في حالات مختلفة.



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تخصم المبالغ الضريبية التي يدفعها الموظف مباشرة من قبل صاحب العمل لدفعها للمكتب الضريبي.





وهذا ما يعرف بـ PAYGW، والذي يتم احتسابه على أساس الراتب الأسبوعي للأشخاص وفق معادلة الضريبة التصاعدية.





وهناك 5 شرائح ضريبية قد تختلف بين سنة وأخرى، ويتم تعديل هذه الأرقام ضمن الميزانية السنوية التي عادة ما يقدمها وزير الخزانة الفدرالي في شهر مايو/أيار من كل عام.





ويتم إقرارها في البرلمان، وهذا حال معظم القوانين المالية في أستراليا.





النظام الضريبي لأصحاب الأعمال





يجب على أصحاب التجارة الحرة اصدار رقم ABN. ويتم التعامل معه على أساس انه مصلحة تجارية تدفع ضريبتها على أساس ضريبة الشركات.





تقسم ضريبة الشركات لفئتين: تدفع الشركات المتوسطة والصغيرة (مدخولها أقل من 50 مليون دولار سنويا) 26٪ ضريبة على صافي الأرباح.





وهي الفئة التي ينتمي لها معظم الـ sole traders، وتدفع الشركات الكبرى 30٪ من صافي الأرباح.





صندوق المعاش التقاعدي





يتوجب على صاحب العمل دفع 10٪ من قيمة الراتب (إضافية) لصندوق السوبر أو الصندوق التقاعدي بحسب القانون. وصناديق السوبر هي صناديق استثمارية تعود بمردود سنوي يتراوح بين الـ 3٪ و10٪ وبعض الأحيان أكثر.





وبحسب القانون الحالي تزيد نسبة السوبر 0.5٪ كل عام وصولا لعام 2027-2028 لتصبح 12٪ من قيمة الراتب.





ويقول عبدالله أن اختيار الصندوق هو من حق الموظف. واجمالا، يختار القادمون الجدد الصناديق التي تتعامل معها الشركة التي يعملون فيها. ولكن بالإمكان تغيير الصندوق.





"من الأفضل أن يكون هناك صندوق واحد وليس عدة صناديق لتعزيز المردود".





نذكر انه لا يمكننا الاستفادة من الأموال الموجدة بصندوق السوير بشكل كامل الا عند الوصول لسن التقاعد.



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