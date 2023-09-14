"هل أنت بخير؟": سؤال بسيط قد يغير حياة من نحب

Therapist counsels teenage girl in support group

Refugees are at greater risk of developing mental health problems than the general Australian population. Accessing mental health care is to vital resettlement Source: Getty / Getty Images

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يعاني واحد من كل خمسة استراليين بالغين من مرض نفسي كل عام وتدعو هيئات صحية لتمويل أفضل لخدمات الصحة النفسية.

اليوم هو ما يعرف ب
R U OK Day
وهو مناسبة للاطمئنان عن أحبائنا ومعارفنا، إن كان ذلك في الاسرة او في مكان العمل، أو حتى الأشخاص الذين نراهم بشكل غير رسمي. ويقول المختصون إنه ليس من السهل دائما ملاحظة أن حالة الشخص المقابل ليست على ما يرام، ولذلك يدعون إلى أن نثق بحدسنا ونهتم أكثر.

إنه يوم للتنويه بأهمية الانتباه للحالة النفسية لنا ولمن حولنا.

وتشير الاحصائيات إلى أن واحدا من كل خمسة استراليين بالغين يعاني من مرض نفسي كل عام، وهناك الكثيرون ممن يعتمدون على طبيب الصحة العامة لتلقي الدعم.

وبهذه المناسبة دعا أطباء متخصصون إلى تمويل حكومي أكبر لخدمات الصحة النفسية ضمن الميديكر، محذرين من أن الأمراض النفسية سوف تكون بمثابة جائحة قادمة ويجب تأمين رعاية صحية ملائمة وبالوقت المناسب.

في حديث مع SBS Arabic24 نوه الدكتور سمير ابراهيم وهو استشاري أول في أمراض الصحة النفسية إلى أهمية التكلم عما يقلق الشخص وقال "الكشف المبكر عن أي مرض عضوي أو نفسي في المراحل الأولى يعطي فرصة أفضل للعلاج".

المزيد في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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