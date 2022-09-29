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الاتحاد العربي الاسترالي: "نؤسس لمرحلة جديدة لا يرتبط فيها دعم الفلسطينيين بمعاداة السامية"

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لقطات من التظاهرة التضامنية مع القضية الفلسطينية في سيدني السبت الماضي.

لقطات من تظاهرة تضامنية مع القضية الفلسطينية في سيدني Source: SBS

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نشر في: 29/09/2022 6:21pm
By Hana Yassin
تقديم: Hana Yassin, Ala'a Al Tamimi
المصدر: SBS

"الخوف من الاتهام بمعاداة السامية يمنع الكثيرين بمن فيهم بعض السياسيين من الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية"

نشر في: 29/09/2022 6:21pm
By Hana Yassin
تقديم: Hana Yassin, Ala'a Al Tamimi
المصدر: SBS
يستعد المجلس البلدي لمنطقة كانتبري بانكستاون لدعم وثيقة هامة تعرف ببيان سيدني حول العداء ضد الفلسطينيين. وهذا البيان هو وثيقة أطلقها الإتحاد العربي الاسترالي بالتعاون مع أكاديميين وإعلاميين أستراليين لدعم حق الفلسطينيين في اقامة وطنهم ووجهها الى كل النواب الأستراليين الفيدراليين والمحليين ورؤساء المؤسسات والمنظمات التي تهتم بالعدالة وحقوق الأنسان.

ورحب الاتحاد باعلان بلدية كانتبري بانكستاون، وهي اكبر بلدية في ولاية نيو ساوث ويلز، انها ستتبني البيان في فعالية خاصة ستقام في مبنى البلدية هذا المساء.

ويقول العضو المؤسس للاتحاد العربي الاسترالي، السيد حسن موسى إن هذا البيان سيؤطر لحق المدافعين عن القضية الفلسطينية بالحديث بحرية "عن الانتهاكات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين دون ان يتم اتهامهم بمعادة السامية"

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ويؤكد موسى ان الاتحاد ضد التمييز والاعتداء ضد اي شعب او مجموعة ويسعى لخلق مجتمعات خالية من العنصرية للجميع.

ويضيف موسى ان الخوف من تهمة معاداة السامية يمنع الكثيرين بمن فيهم بعض السياسيين من الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية رغم ايمانهم بعدالة مطالبها.

استمعوا إلى اللقاء كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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