"مكان بشع تحصل فيه فظاعات كثيرة": الشرطة الأسترالية تفكك شبكة تستغل الأطفال جنسيا

النقاط الرئيسية تمت العملية بقيادة مركز مكافحة استغلال الأطفال في الشرطة الفدرالية وأدت إلى اتهام 19 رجلا بمخالفات تتعلق باستغلال الأطفال.

تم الحكم بالسجن على اثنين من المخالفين بالسجن بينما لا يزال الباقون أمام المحاكم.

مسؤولة في الشرطة الفدرالية قالت إن المجرمين الذين يستخدمون المنصات المشفرة والشبكة المظلمة يشكلون تحديا للأجهزة الأمنية.

أعلنت الشرطة الفدرالية الأسترالية عن عملية تحت عنوان Bakis قامت من خلالها بملاحقة وتوقيف تسعة عشر رجلا كانوا أعضاء في شبكة عالمية لاستغلال الأطفال وإنقاذ ثلاثة عشر طفلا من الأذى. وقالت الشرطة إنه تم الحكم بالسجن على اثنين من المخالفين بينما لا تزال قضايا الباقين أمام المحاكم.





وأضافت الشرطة أن أعمار المخالفين تتراوح بين 32 و81 عاما من العمر، وكانوا منتشرين في مختلف الولايات والمقاطعات الاسترالية. وقالت إن معظمهم كان يعمل في وظائف تتطلب "درجة عالية" من المعرفة بتكنولوجيا المعلومات والتواصل.







وقالت الشرطة في بيان اليوم إن الأعضاء استخدموا برمجيات لمشاركة الملفات دون الكشف عن هويتهم والدردشة على لوحات الرسائل والوصول إلى مواقع الويب داخل الشبكة.





"أعضاء الشبكة كانوا قادرين على البحث عن وتوزيع صور ومقاطع فيديو لمواد الاعتداء على الأطفال ويُزعم أنهم استخدموا التشفير وطرق أخرى لتجنب اكتشاف السلطات الأمنية لهم."





وقالت قائدة الشرطة هيلين شنايدر إن استخدام المجرمين للتشفير والشبكة المظلمة يمثل تحديا أمام السلطات الأمنية. وقالت السيدة شنايدر: "إن الجهود التي بذلها هؤلاء الجناة المزعومون من أجل تجنب اكتشافهم تجعلهم خطرين بشكل خاص - فكلما طالت مدة تجنبهم للاكتشاف كلما طالت مدة قدرتهم على إدامة دورة الانتهاكات".



كيف أدت عملية قتل عنصريين من الاف بي آي إلى اكتشاف علاقة أستراليين بشبكة عالمية لاستغلال الأطفال؟

في عام 2021، وبينما كان عنصران من مكتب التحقيقات الفدرالي في ولاية فلوريدا الامريكية على وشك تنفيذ أمر تفتيش منزل David Lee Huber وهو أحد المشتبهين بتورطهم في شبكة لاستغلال الأطفال، قام David Lee Huber بإطلاق النار عليهما من خلف الباب وأرداهما قتيلين. ثم قام باطلاق النار على نفسه قبل أن توجه التهم إليه.





كان دايفيد يعمل في مجال برمجة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وكان عضوا في شبكة دولية معقدة لاستغلال الأطفال، وتبادل مواد تعتبر مسيئة للأطفال على الشبكة المظلمة.





وقد أبلغت السلطات الامريكية الشرطة الفدرالية الاسترالية بمعلومات تتعلق بالشبكة وبمزاعم تفيد عن ضلوع أستراليين فيها.





وفي حديث مع SBS Arabic24 قال خبير أمن المعلومات مهاب كامل: "الشبكة المظلمة هي مكان بشع جدا تحصل فيه كثير من الفظاعات، ولهذا يسمى بالمظلم".





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