"الأستراليون يعشقون اختصار الكلمات": دليلك لتعلم اللهجة الأسترالية العامية

Mapped: The world's happiest (and least happy) countries

Source: Supplied

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اتقانك للغة الإنجليزية لا يعني بأنك ستفهم العامية الأسترالية! بودكاست أستراليا بالعربي يقدم لكم لمحة عن أبرز معالم اللغة الإنجليزية الأسترالية خاصة الكلمات العامية الشائعة. وتقدم هذه الحلقة ايضا نبذة عن تطور اللغة مع مرور الزمن وكيف أثرت عليها الهجرة والتعددية الثقافية اليوم.

اللغة الرسمية في أستراليا هي اللغة الإنجليزية، ولكن الإنجليزية لها لهجات متعددة مثل الأمريكية والبريطانية.

بودكاست أستراليا بالعربي يقدم لكم في حلقته الأولى جولة على أبرز معالم اللغة الإنجليزية ولكن باللهجة الأسترالية العامية. ويستعرض نبذة عن تطور اللغة مع مرور الزمن، منذ وصول السفن البريطانية إلى أستراليا وحتى يومنا هذا.

تملك أستراليا كلمات خاصة بها غير مستخدمة بين الناطقين باللغة الإنجليزية، فعلى سبيل المثال يسمي الأستراليين الحلوى lollies بينما في أمريكا تسمى candy وفي بريطانيا تسمى sweets.
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الأستراليون أيضا يعشقون الاختصارات، فنجد الكثير من الكلمات لها اختصارات مشهورة أو كلمات صغيرة للتعبير عنها، فمثلا يقول الأستراليون على الساندويتش "sanga"، وهي كلمة أستراليا بامتياز، وطبعا أشهر استخدام لها هو Sausage sanga الذي يعد أيقونة للثقافة الأسترالية.

لو تحدثت عن تناول Sanga في أي بلد آخر ناطق بالإنجليزية فإن سكان البلد لن يفهموا أبدا ما تتحدث عنه.

إليك مجموعة من أبرز الكلمات العامية الأسترالية ومعانيها
باربكيو/شواء



Barbie



نباتي



Veggo



محطة بنزين



Servo



زي السباحة



Bathers



الإفطار



Brekky



بعوضة



Mozzie



البسكويت



Biccy



الكريسماس/ عيد الميلاد



Chrissie



الفيسبوك



Facey



أنتم



Youse



وبما أن اللغة الإنجليزية الأسترالية تتبع اللغة الإنجليزية البريطانية في القواعد النحوية، فلدى هذه الإنجليزية نظام املائي يختلف عن النظام الاملائي الأمريكي في بعض الحالات.

الدكتورة في اللغة العربية واللغويات في جامعة سيدني نسرين بشير شاركت معنا بعض أبرز الأمثلة على اختلاف قواعد الإملاء:
الإملاء الأسترالي



الإملاء الأمريكي



Neighbour 



Neighbor



Centre



Center



Recognise



Recognize



وتختلف اللهجة الأسترالية المحكية تقريبا بين مدينة وأخرى، حيث لا توجد طريقة موحدة لنطق اللهجة الأسترالية في البلاد.

على سبيل المثال، ستختلف لهجة شخص يعيش في مدينة ملبورن عن آخر يعيش في مدينة كانز في ولاية كوينزلاند.

وربما أبرز ما يميز اللهجة الأسترالية، ليس الكلمات الخاصة بقدر نبرة الصوت وطريقة النطق خاصة عند توجيه سؤال.

حيث يميل الأستراليون إلى خفض نبرة صوتهم في نهاية السؤال، كما يفعل البريطانيون، بينما عندما يطرح الأمريكيون سؤالا فإنهم يميلون إلى رفع صوتهم في نهايته.

أحد العوامل التي ميزت اللهجة الأسترالية هو تأثرها بالكثير من اللغات التي حملها المهاجرون معهم خلال موجات الهجرة المختلفة والتعددية الثقافية.

الكلمات الأجنبية لا تقتصر على أبناء الجالية التي تتحدث تلك اللغة، ولكن تنتشر إلى باقي المجتمع من خلال ظاهرة "الاستعارة الثقافية".

فمثلا، أصبحت كلمات مثل "يلا" و "حبيب" جزءا من اللغة العامية الأسترالية المحكية ومستخدمة من غير العرب، تأثرا بوجود العرب في البلاد.

وقالت البروفيسورة انجرد بيلار من قسم دراسات اللغويات في جامعة مكواري إن "الاستعارات الثقافية" تزدهر في أستراليا: “لا تحتاج إلى الالمام باللغة العربية الكاملة لمعرفة بعض الكلمات. اذ قد تسمع الاصدقاء في المدرسة يقولونها لبعضهم، وهذا الامر يحدث بين الشباب أكثر من كبار السن".

وقال الفنان الكوميدي الأسترالي المولود في مصر أكمل صالح، إنه نشأ في بيئة متعددة الثقافات، ما مكنّه من التقاط كلمات وتعابير مختلفة من ثقافات أخرى في أستراليا.

بودكاست أستراليا بالعربي سيأخذكم في رحلة طريفة لاكتشاف الثقافة الأسترالية ونمط الحياة الذي يتبعه سكان بلاد الداون أندر Down Under ضمن ست حلقات تأتيكم أسبوعيا.

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