"بعض الأستراليين يتصرفون بفوقية وعنصرية": توصيات للسياح بالتحلي بسلوك لائق في الخارج

Taken by Alaa Khezreji

Taken by Alaa Khezreji

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دعا زعيم ديني في جزيرة بالي الزوار الأجانب للتعامل بمزيد من الاحترام تجاه العادات المحلية، بعد سلسلة من الحوادث التي استدعت تدابير وتوجيهات من السلطات لمنع حدوث مخالفات.

النقاط الرئيسية:
  • دعا زعيم ديني في جزيرة بالي الزوار الأجانب للتعامل بمزيد من الاحترام تجاه العادات المحلية
  • عبر السكان المحليون عن قلقهم من انتهاك ثقافتهم وخصوصاً بعد عودة حركة السياحة بعد جائحة كوفيد-19، مما دفع السلطات إلى إصدار توجيهات جديدة للزوار بهدف وقف هذه المخالفات
  • تشير التقارير الى أن خلال هذا العام فقط، قامت السلطات في بالي بترحيل أكثر من 130 شخصًا، بمن فيهم ستة أستراليين على الأقل
يصف إيدا نابي رئيس الكهنة العليا في بالي، الجزيرة بأنها "جنة على الأرض"، ولكن يقول إن الجزيرة تواجه بعض المشاكل بسبب تصرفات السياح السلبية.

وعبر السكان المحليون عن قلقهم من انتهاك ثقافتهم وخصوصاً بعد عودة حركة السياحة بعد جائحة كوفيد-19، مما دفع السلطات إلى إصدار توجيهات جديدة للزوار بهدف وقف هذه المخالفات.

ويأمل السيد نابي أن تسهم هذه التدابير الجديدة في حماية الجزيرة التي يحبها.
معظم السياح في بالي لا يعرفون التقاليد والعادات
وأشار رجل الأعمال الأسترالي علاء خزرجي والذي جال في العديد من دول العالم في لقاء مع أس بي أس الى الخطوط الحمراء التي لا يجب أن يتخطاها السائح في أي بلد: "يجب على السائح أن يكون على علم بتقاليد البلد ومقدساته".

وتحدث السيد علاء عن زيارته الأخيرة الى بالي، حيث حذره بعض الأصدقاء من زيارة أماكن معينة، بسبب تواجد الكثير من الأستراليين السياح والذين يذهبون بهدف تجاوز القانون بحسب قوله.
Bali
Source: Pixabay
"بعض الأستراليين يتصرفون بفوقية وعنصرية"

ما هي القواعد الجديدة المفروضة على السياح في بالي؟

تبنت الحكومة المحلية إجراءات وقائية بهدف تحسين سلوك السياح على الجزيرة، وتم إصدار بطاقة جديدة تحتوي على قائمة بالأنشطة "المسموحة" و"الممنوعة"، وتُوزع على الزوار عند وصولهم.

وتشمل التوجيهات السياحية التأكيد على ضرورة ارتداء ملابس مناسبة والتصرف بأدب في المواقع الدينية، واحترام عادات وثقافة سكان بالي، وكما يحذرون السياح من تسلق الأشجار المقدسة ورمي القمامة، ويدعونهم لعدم التصرف بعنف أو التقاط صور غير لائقة.

وأكد حاكم جزيرة بالي، وايان كوستر، أن هذه الإجراءات الجديدة تأتي كرد فعل على سلسلة من الحوادث التي وقعت بين السياح.

"هناك عدد كبير من السياح الأجانب في بالي الذين يتصرفون بطرق غير مناسبة، فعلى على سبيل المثال، بعض الزوار لا يرتدون الملابس المحتشمة والمقبولة عند زيارة الأماكن المقدسة والمعالم السياحية في بالي".
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ويقول السيد علاء: “هناك بعض الأماكن الدينية التي تفرض لباس محتشم، وبعض الزوار يرفضون الخضوع لهذه القوانين، وهذا خطأ، حيث يجب علينا احترام عاداتهم".

ما هي الأخطاء التي يقع بها الزوار في بالي؟

انتشر فيديو في شهر أيار/مايو يظهر سائحًا ألمانيًا يخلع ملابسه خلال عرض فني ثقافي، وكما تم مؤخراً ترحيل امرأة أسترالية بعد أن صرخت على رجال الشرطة أثناء ركوب دراجة نارية.

وأشار أدريان فيكرز، مدير الدراسات الآسيوية في جامعة سيدني، إلى أن قلة من السياح لا يلتزمون بالقواعد والبروتوكولات المحلية.

ويقول السيد علاء إنه لا يتوجب على السائح معرفة كل شيء عن البلد المقصود، ولكن من الأفضل عند الوصول محاولة معرفة القواعد والقوانين، فعل سبيل المثال أنا أحب التصوير، ودائماً ما اسأل قبل التقاط أي صورة لتجنب الوقوع في خطأ"

وتشير التقارير الى أن خلال هذا العام فقط، قامت السلطات في بالي بترحيل أكثر من 130 شخصًا، بمن فيهم ستة أستراليين على الأقل.

وأكد البروفيسور فيكرز أن سمعة السياحة السيئة في بالي أصبحت أكثر انتشاراً بعد جائحة فيروس كورونا وفرض قيود السفر.
Bãi biển Kuta trên đảo Bali, Indonesia
Thắng cảnh ở Pantai Kuta, Bali, Indonesia Source: Pixabay
وبالنسبة للزعيم الديني نابي، فإن هذه التدابير الجديدة تمثل فرصة للمساعدة في حماية الجزيرة التي يعتز بها.

"بالي هي جنة على الأرض، يأتي معظم الناس لرؤية جمال الجزيرة، والتعرف على القيم والثقافة التي تمتد لآلاف السنين، والتي نود الحفاظ عليها".

ويضيف السيد علاء: "يجب على السائح أن يكون خير ممثل عن بلده وعن عائلته، وأن يعكس أخلاقه وتربيته المنزلية".

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