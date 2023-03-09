" شربل بعيني منارة الحرف": كتاب جديد للأديبة بهية بو حمد لمحبي الشعر حول العالم

النقاط الرئيسية: تدعو جمعية إنماء الشعر والتراث في سيدني الى حفل توقيع كتاب "شربل بعيني منارة الحرف"

وعرف الشاعر شربل بعيني بنشاطه الثقافي في أستراليا منذ سنوات طويلة، فهو كاتب وشاعر وأديب

هذا الكتاب استمراراً لعمل الدكتورة البهية المتواصل وحرصها على تكريم وحفظ وتوثيق أدب المهجر

يأتي هذا الكتاب استمرارا لعمل الدكتورة بهية المتواصل وحرصها على تكريم وحفظ وتوثيق أدب المهجر.





تحدثت الدكتورة بهية عن الدوافع التي جعلتها تنطلق في رحلة كتابة هذا الكتاب، والذي يتناول الشاعر اللبناني في أستراليا شربل بعيني، ابن قرية مجدليا في شمال لبنان.





وعرف الشاعر شربل بعيني بنشاطه الثقافي في أستراليا منذ سنوات طويلة، فهو كاتب وشاعر وأديب، كما عرف بكتاباته المسرحية، في جعبته العديد من المؤلفات الثقافية، ويكتب الزجل بالغة المحكية.





وتناولت د. بهية في كتابها "شربل بعيني منارة الحرف" 18 كتابا وديون شعر أصدرهم شربل بعيني، وذلك لإحياء مؤلفات الشاعر شربل بعيني لمحبي الشعر ما بين الجاليات العربية في أستراليا.





وأشارت د. بهية إلى رغبتها الدائمة في توثيق عمل الأدباء العرب في أستراليا، حيث تعتبر أن الشعراء الذين هاجروا إلى أستراليا لا يزال يحتفظون بالتراث والثقافة الأصيلة.



وأضافت د. بهية أن ما دفعها إلى البدء في كتابة هذا الكتاب هو إهداء الشاعر شربل بعيني مجموعة من مؤلفاته وكتبه إليها وطلب منها قراءة الكتب وإبداء رأيها، وتقول إن الكتاب هذا يستهدف محبي الشعر العربي في أنحاء العالم.





"الشعر دواء لكل مجروح وحزين، الشعر ينقلك إلى عالم آخر"





أشارت د. بهية إلى الإقبال الشديد على حفل توقيع الكتاب، كما تحدثت عن تفاعل القراء مع الكتاب.





"الشعراء الذين قر أو الكتاب عبروا عن سعادتهم الكبيرة بمحتواه"





وستستضيف صالة كفرحلدا City View Hall في Lakemba سيدني حفل توقيع الكتاب، الخميس 18 آذار الساعة السابعة مساء.



سنلتقي لإيصال رسالة الكاتب والشاعر الكبير شربل بعيني للجالية العربية د. بهية أبو حمد

وكما أضافت أنه سيكون هنالك حفل توقيع للكتاب في ملبورن في 7 أيار.





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وأعلنت د. بهية عن كتاب جديد ستعمل على إصداره قريبا يوثق عمل الأدباء العرب في أستراليا عبر السنوات.





استمع الى اللقاء كاملاً مع الدكتورة بهية أبو حمد في التدوين الصوتي اعلاه





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