باسم يوسف يضرب مجدداً.. ماذا سيحدث؟

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"حوار هادئ وطويل عن مشكلة معقدة جداً" هكذا وصف الإعلامي المصري باسم يوسف اللقاء الثاني له مع المذيع البريطاني بيرس مورجان، حول الحرب في غزة.

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

بعد تحقيق حوار باسم يوسف مع بيرس مورجان في الـ17 تشرين الأول/أكتوبر أصداءً واسعة، وتخطي مشاهدات اللقاء الـ 20 مليوناً على اليوتيوب، وملايين المشاهدات الأخرى على مواقع مختلفة، قرر باسم يوسف وبيرس مورجان القيام بجولة ثانية بحوار أعمق وجهاً لوجه.
Bassem Yousif interview.jpg
ونشر باسم يوسف صوراً لكواليس تسجيل الحلقة على حساباته الشخصية على فيسبوك وانستغرام، ورافق الصور بعبارة "حوار هادئ وطويل عن مشكلة معقدة جداً، بعيداً عن الإفيهات وقصف الجبهات أو استجداء الريتش والمشاهدات"

تحدثت بترا طوق الهندي و فارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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