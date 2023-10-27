بعدما أشعل وسائل التواصل: باسم يوسف يستعد لضربة ثانية مع بيرس مورغان

أشعل مقدم البرامج الكوميدية باسم يوسف مواقع التواصل على مدى الأسبوع الماضي بعد لقائه الشهير مع المذيع البريطاني بيرس مورغان .





وسخر يوسف في لقائه مع مورغان من طريقة تداول ما وصفه بـ"الإعلام الغربي" مع أحداث غزة الأخيرة.





وحققت حلقته مع مورغان في برنامج "Uncensored" حوالي 15 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب لتصبح واحدة من أكثر حلقات البرنامج مشاهدة في تاريخه.





وكشف الإعلامي باسم يوسف عن موعد حلقة جديدة مع مورغان في الاستديو وجها لوجه.





فيا ترى متى سيكون الموعد الجديد؟





تحدثت بترا طوق الهندي و فارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.



