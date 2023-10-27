بعدما أشعل وسائل التواصل: باسم يوسف يستعد لضربة ثانية مع بيرس مورغان

Celebrities Visit Build - July 18, 2018

Comedian Bassem Youssef discusses his Joe's Pub Residency & "ReMade In America" podcast "Blindspotting" at Build Studio on July 18, 2018 in New York City. Credit: Roy Rochlin/Getty Images

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

أشعل مقدم البرامج الكوميدية باسم يوسف مواقع التواصل على مدى الأسبوع الماضي بعد لقائه الشهير مع المذيع البريطاني بيرس مورغان .

وسخر يوسف في لقائه مع مورغان من طريقة تداول ما وصفه بـ"الإعلام الغربي" مع أحداث غزة الأخيرة.

وحققت حلقته مع مورغان في برنامج "Uncensored" حوالي 15 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب لتصبح واحدة من أكثر حلقات البرنامج مشاهدة في تاريخه.

وكشف الإعلامي باسم يوسف عن موعد حلقة جديدة مع مورغان في الاستديو وجها لوجه.

فيا ترى متى سيكون الموعد الجديد؟

تحدثت بترا طوق الهندي و فارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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