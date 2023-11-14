الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية: كيف ستتحرك الحكومة الفدرالية لمعالجة ظاهرة خطيرة تتنامى؟

Religion of Australian Malayalees

Source: Flickr / Flickr/Matthew Fearnley CC By SA2.0

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ارتفعت حوادث الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية في أستراليا بشكل كبير منذ الهجمات الإرهابية التي شنتها حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر والهجمات الإسرائيلية اللاحقة على غزة ما ترجم بمظاهر مختلفة من "العنف العفوي" بحسب ما وصفت وكالة الاستخبارات الوطنية. فيما تتسع رقعة هذه المشهدية الى أكبر عواصم العالم، الى اين يتجه الشارع الأسترالي وهل سيترجم هذا التضامن مع القضية الفلسطينية الى انقسام مجتمعي قد يهدد نسيج التعددية الثقافي؟ الإجابة مع الباحثة والمحاضرة في قسم الدراسات الأمنية وعلم الجريمة في جامعة ماكواري، د. مريم فريدة.

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Lecturer in Terrorism Studies in the Department of Security Studies and Criminology at Macquarie university Dr Mariam Farida
حذر رئيس الوزراء انتوني البانيزي من مغبّة تسييس الصراع بين إسرائيل وحماس وأعرب نائب رئيس الوزراء ريتشارد مارلز عن قلقه إزاء تقويض التماسك الاجتماعي بعد اندلاع أعمال العنف في ضاحية كولفيلد في ملبورن.

وأظهر إحصاء المجلس التنفيذي ليهود أستراليا للحوادث المعادية للسامية وقوع 221 حادثة بين الثامن من تشرين الأول/أكتوبر والسابع تشرين الثاني/ نوفمبر، مع تسجيل 42 حادثة في أسبوع واحد فقط.

وفي الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن 133 حادثة معادية للإسلام في الفترة ما بين السابع من تشرين الأةل/ أكتوبر والسادس من تشرين الثاني/ نوفمبر، وفقًا لسجل الإسلاموفوبيا في أستراليا. فيما كان متوسط عدد الحوادث الأسبوعية 2.5 حادثة قبل عملية طوفان الأقصى.

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