الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية: كيف ستتحرك الحكومة الفدرالية لمعالجة ظاهرة خطيرة تتنامى؟

Lecturer in Terrorism Studies in the Department of Security Studies and Criminology at Macquarie university Dr Mariam Farida حذر رئيس الوزراء انتوني البانيزي من مغبّة تسييس الصراع بين إسرائيل وحماس وأعرب نائب رئيس الوزراء ريتشارد مارلز عن قلقه إزاء تقويض التماسك الاجتماعي بعد اندلاع أعمال العنف في ضاحية كولفيلد في ملبورن.





وأظهر إحصاء المجلس التنفيذي ليهود أستراليا للحوادث المعادية للسامية وقوع 221 حادثة بين الثامن من تشرين الأول/أكتوبر والسابع تشرين الثاني/ نوفمبر، مع تسجيل 42 حادثة في أسبوع واحد فقط.





وفي الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن 133 حادثة معادية للإسلام في الفترة ما بين السابع من تشرين الأةل/ أكتوبر والسادس من تشرين الثاني/ نوفمبر، وفقًا لسجل الإسلاموفوبيا في أستراليا. فيما كان متوسط عدد الحوادث الأسبوعية 2.5 حادثة قبل عملية طوفان الأقصى.





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