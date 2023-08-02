خارج نطاق خيال أي شخص": كيف تم الاعتداء على 91 فتاة صغيرة على مدار 15 عامًا؟

النقاط الرئيسية: وُجهت إلى رجل في جولد كوست أكثر من ألف وستمائة تهمًا بإساءة معاملة 91 طفلاً، جميعهن من الفتيات في سن ما قبل البلوغ

يُزعم أن الجرائم المزعومة ارتكبت أثناء عمله في مراكز رعاية الأطفال في بريسبان وسيدني وخارجها

تتحرى السلطات حول كيفية تمكن المتهم المزعوم من التجول من مكان عمل إلى آخر وكيفيف الاحتفاظ ببطاقته للعمل مع الأطفال في كوينزلاند على الرغم من تقريرين للشرطة عنه

يُزعم أن عامل رعاية أطفال قام بالاعتداء الفتيات على مدار 15 عامًا، ولم تكشف الشرطة من بات يوصف بأبشع المعتدين على الأطفال في تاريخ البلاد، الا عندما تم تتبع مصدر أغطية سرير في مقطع فيديو مسرب من أحد هذه المراكز.





وقالت شرطة كوينزلاند إنها تلقت تقريرين عن الرجل في عام 2021 والعام الماضي دون أن تتمكن من إثبات تورطه في ارتكاب مخالفات في ذلك الوقت.





وقال القائم بأعمال مساعد مفوض كوين لاند ، الكولونيل بريغز: "كلا التقريرين كانا خاضعين للتحقيق. ومع ذلك، لم تكن هناك أدلة كافية لاتخاذ إجراء ضده بناءً على الأدلة المتاحة للمحققين في ذلك الوقت ".





ووصف مايكل فيتزجيرالد، مساعد مفوض شرطة نيو ساوث ويلز ، الحادث بأنه من أسوأ ما شاهده في حياته المهنية.





هذه واحدة من أكثر حالات إساءة معاملة الأطفال المروعة التي رأيتها منذ ما يقرب من 40 عامًا من العمل الشرطي

" وستواصل شرطة نيو ساوث ويلز متابعة هذا الأمر بلا هوادة نيابة عن ضحايانا البالغ عددهم 23".





ووجهت إلى العامل السابق في رعاية الأطفال 1623 تهمك إساءة معاملة الأطفال، بما في ذلك 136 تهمة اغتصاب و 110 تهمة اتصال جنسي مع طفل دون العاشرة من العمر





هناك 91 ضحية مزعومة من الأطفال. مساعد مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية قالت جوستين غو إنهم يعتقدون أيضًا أن الرجل احتفظ بسجلات لأفعاله المروعة:





"جميع الأطفال الذين يُزعم أنهم تعرضوا للإهانة كانوا فتيات ما قبل البلوغ. ونزعم أن الرجل البالغ من العمر 45 عامًا سجل كل إهاناته المزعومة على هاتفه وكاميراته."





يقول مساعد مفوض كوينزلاند بالإنابة، كول بريجز، إن الكشف عن هذا الحادث قد يؤثر على العديد من الأشخاص في البلاد:





"اعلم أن هذا سيكون له تأثير على جميع سكان كوينزلاند والأستراليين. إنني أثني على كل محقق لعمله الدؤوب لوضع هذا الجاني المزعوم أمام المحكمة".





يقول مساعد المفوض غو إن الشرطة سرعان ما وجدت أدلة على المزيد بعد أن زُعم أن مواد إساءة معاملة الأطفال المنتجة ذاتيًا والتي تم تحديدها على الأجهزة الإلكترونية المزعومة للرجل





بدأ تحقيق لمعرفة هويّاتهم و تم الآن إخطار جميع الضحايا الأستراليين المزعومين أو والديهم. هذا وكان الرجل حاصلًا على جميع المؤهلات اللازمة للعمل في المراكز.





سينظر في القضية في محكمة الصلح في بريسبان في وقت لاحق من هذا الشهر وإذا ثبتت إدانته فإنه يواجه احتمال الحياة خلف القضبان.





تجدر الإشارة الى أن ضباط الشرطة يزعمون أن الجرائم بدأت في عام 2007 في مراكز رعاية الأطفال عبر بريسبان ، حتى عام 2013 ، مع استمرار سوء المعاملة في مركز التعلم المبكر في الخارج.





في عام 2014، زعمت الشرطة أن الرجل انتقل إلى سيدني، وارتكب مخالفات في أحد مراكز رعاية الأطفال حتى عام 2017. عاد إلى بريزبين في عام 2018، حيث مكث حتى عام 2022 ، حيث زُعم أنه ارتكب جرائم في 10 مراكز لرعاية الأطفال في الولاية إجمالاً ، حيث امتدت الجريمة المزعومة إلى 15 عامًا.





وكان الرجل قد اعتقل بتهمتين في آب/أغسطس من العام الماضي.





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